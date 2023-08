El plató de 'laSexta Xplica' se convirtió el pasado sábado en el escenario de un fuerte enfrentamiento entre dos de sus colaboradores. Mientras el programa planteaba un debate sobre la situación de la vivienda y los alquileres en España, Afra Blanco y Luis Garvía se enzarzaron en una discusión de alto voltaje.

Garvía se refirió a los sindicatos como algo "del siglo pasado", un desprecio que Blanco no estuvo dispuesta a pasar por alto: "Te voy a decir una cosa. Tus faltas de respeto habituales, no a mi persona, sino a la Constitución, es algo que nos tiene últimamente cada vez más acostumbrados". "Mírate el artículo 7", añadió la sindicalista.

Estas palabras provocaron el enfado del economista, que pasó al ataque contra Blanco: "¿Que me lea la Constitución? Si quieres te traigo un plato de gambas para que estés entretenida". "Me la sé perfectamente, he estudiado Derecho", defendió.

La respuesta de la tertuliana, visiblemente indignada por lo que acababa de escuchar, no se hizo esperar: "Probablemente a gente como tú lo que le molesta es que los trabajadores y trabajadoras de este país hoy se puedan pagar gambas. A mí no me vuelvas a decir que si me traes un plato de gambas. ¡Cuidado, eh! No te equivoques".

La tensión en el ambiente fue en aumento y Garvía se enzarzó con Blanco: "¿Cuidado de qué? ¿Me estás amenazando?". "¡No, te estoy diciendo que no te equivoques!", defendió ella mientras Verónica Sanz, presentadora del formato en verano, intentaba calmar los ánimos en plató.

Cuando parecía que el programa iba a continuar su curso, Blanco intentó compartir otro argumento sin éxito, ya que Garvía volvió a la carga sin dejarle hablar: "¿Y tú eres trabajadora? Es que estoy pensando en lo que me has dicho". "Oye, de verdad, ¿va a seguir faltándome al respeto?", se preguntó antes de que Sanz volviera a poner orden.