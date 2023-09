'El Hormiguero' recibió este martes la visita de los actores Inma Cuesta y Luis Tosar, que acudían para promocionar el estreno de la película que ambos protagonizan: 'Todos los nombres de Dios'. Sin embargo, Pablo Motos tuvo que interrumpir la entrevista para hacer una advertencia a la audiencia.

"Están usando mi nombre diciendo que me han detenido por revelar un secreto con el que puedes ganar mucho dinero. Es una estafa para que inviertas en bitcoins y está cayendo un montón de gente", detallaba el presentador, que además confesó que se enteró en una parada de taxis, cuando un conductor le preguntó si el truco funcionaba.

El comunicador explicó en qué consiste esta práctica: "Primero, pones una cantidad en una plataforma falsa, donde parece que ganas bastante dinero. Te van pidiendo más. Cuando quieres sacarlo, no puedes. Entonces, te llama un abogado y te dice que él te puede ayudar, pero que le tienes que pagar. Por supuesto, esto también es mentira".

"Luego te llama un policía y te dice que has invertido de una forma fraudulenta, por lo que tienes que pagar. Y de esa forma te van quitando todo el dinero", comunicaba Motos ante la atenta mirada de los invitados y denunciando la manera de actuar de Google, Facebook e Instagram: "Cuando les hemos llamado, nos han dicho que no pueden hacer nada porque tienen mucho volumen de publicidad".

"Lo que sí pueden hacer es cobrar la millonada de dinero que les entra, que entiendo que tendrá una procedencia. Alguien con nombre y apellidos, una empresa, envía el dinero a alguien que lo cobra. El que lo envía es el estafador y Google, Facebook e Instagram no deberían ser cómplices de esto. Deberían denunciarlo", ha criticado el presentador.

El valenciano ha sido víctima de estas estafas en varias ocasiones, y su frustración es que las denuncias no han servido para que se descubra quién está detrás de esta práctica, y ha contado que esta vez ha pedido ayuda a la Unidad de Delitos Informáticos. "En cualquier caso, es que me siento fatal. Si veis esto, no os fieis de la publicidad disfrazada de noticia", ha concluido.