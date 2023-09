Ana Rosa Quintana ha aterrizado en las tardes de Telecinco, una franja que por el momento solo ha logrado conquistar en su estreno del pasado lunes. Tanto el martes como el miércoles, el programa de Sonsoles Ónega logró imponerse a 'TardeAR', que continúa dando forma a sus contenidos para intentar mejorar sus audiencias con el paso de los días.

Una de las novedades del programa de ayer fue la incorporación de Antonio Montero. El que fuera colaborador de 'Sálvame', que también ha participado en 'Así es la vida' durante las últimas semanas, debutó en la mesa capitaneada por Ana Rosa.

"Perdonadme, pero el salseo bueno está hoy en esta mesa", comentó Miguel Ángel Nicolás, ya que Montero coincidía por primera vez en plató con Marisa Martín Blázquez. "40 años casados es mucho tiempo, por lo menos que te deje tranquila en el trabajo", bromeó Ana Rosa.

Más allá del debut de Montero, Ana Rosa Quintana también anunció el fichaje de otra colaboradora. Se trata de Lolita Flores, que después de concederle una entrevista a la presentadora, confirmó que acudirá cada lunes al plató del programa.

"Intentamos traer a personas de distintas profesiones pero que tienen un punto de vista distinto al de los periodistas", explicó la periodista ante su invitada, que reconoció estar encantada de afrontar este nuevo reto.

"Los que somos de pie de calle podemos tener pensamientos distintos pero más cercanos a quienes no hemos estudiado esa carrera. Creo que está muy bien, porque de ahí se saca siempre la verdad", mantuvo la artista: "Estoy feliz. No sabía si lo podía hacer por los ensayos en el teatro, pero los lunes se descansa y me apetece mucho venir".