Gema Aldón se ha sumado a la moda del OnlyFans. La hija de Ana María Aldón ha anunciado su llegada a la popular aplicación en la que los usuarios pagan por ver contenido exclusivo, habitualmente de corte erótico o sexual.

A través de su cuenta de Instagram, la concursante de la última edición de 'Supervivientes' explica el motivo por el que ha decidido dar este paso, que no ha estado exento de controversia entre sus seguidores y otros usuarios de la red social.

"Me encanta la persona que soy ahora. Me encanta el físico que tengo y me parecía imposible que eso sucediera, por el TCA tan grave que arrastraba durante tantos años", comienza exponiendo.

Aldón destaca que ha conseguido superar ese grave problema: "Me encanta mi cuerpo, mirarme en el espejo ya no es ningún problema. Al contrario, no puedo pasar por uno y no echarme un vistazo. El peso que antes me atemorizaba tanto se volvió mi gran aliado".

Un camino que, tal y como subraya, no ha sido nada fácil: "Me costó mucho trabajo reconciliarme conmigo misma y entender el valor que realmente tiene la comida". "Dicho esto, estoy encantada de invitaros a mi página de OnlyFans", finaliza.

Más allá de sus intervenciones en los platós de Telecinco, Aldón se hizo popular tras su paso por la última edición de 'Supervivientes', una experiencia que tuvo que abandonar debido a una lesión en el codo.