Judit Iglesias hizo historia en la novena edición de 'Gran Hermano' tras convertirse en la primera concursante reserva en ganar el programa. Ahora, 16 años después de su gesta en el reality de Telecinco, ha reaparecido como invitada en 'Así es la vida'. Sandra Barneda y César Muñoz recibieron este jueves en su plató a la gallega, que como es lógico, ha experimentado un gran cambio después de tantos años.

La exconcursante, que se encontraba sentada entre el público, sorprendió a los presentadores por su cambio de look. "Eras una mujer que iba toda de negro y ahora eres una mujer rubia", comentó Barneda ante Judit, que bromeó con su nueva imagen: "Es que cada vez tengo más canas, entonces tengo que ponerme el pelo más claro".

Más allá de esta anécdota, la ganadora de 'GH 9' compartió sus sensaciones tras volver a pisar los estudios de Telecinco: "Me ha paado algo increíble. Cuando me han mandado al camerino, era el mismo en el que estuve cuando salí de la final. Me acordaba de estar allí y de escuchar a la gente después de estar encerrados tanto tiempo, era una cosa rarísima".

Judith, ganadora de ‘GH 9’, bromea con su espectacular transformación: “Es que cada vez tengo más…” #AsíEsLaVida https://t.co/pSrIKe64jU — Así es la vida (@asieslavidatele) 21 de septiembre de 2023

Por otro lado, recordó el impacto que supuso para ella retomar su vida tras tanto tiempo en la casa: "Cuando salías a la calle había momentos que te reconocía la gente. Pensaba que iba a durar mucho menos, pero duró más de un año". "Soy tímida", respondió entre risas cuando Barneda le preguntó por cómo llevaba esa situación: "Todo el mundo me decía cosas buenas, pero me sentía abrumada".

Judit aseguró que está siguiendo la actual edición de 'GH VIP' y desveló que Albert es su favorito por ahora. Además, confesó que no le importaría repetir la experiencia: "Volvería a entrar, me encanta Gran Hermano".