Esta noche, a las 22:50 horas, La 1 de TVE emite un nuevo programa de ‘El Conquistador’. En esta entrega se es testigo, tras la lectura del correo, de cómo surgen nuevas alianzas que hacen explotar la aparente armonía entre los participantes. Más tarde, las estrategias de los antiguos Yocahu, Corocotes y la única Atabey que queda cambian radicalmente. Finalmente, la prueba de inmunidad juega con los destinos de aspirantes a conquistadores y divide al grupo en facciones irreconciliables.

Nuevo capítulo de 'Hermanos'

Antena 3 emite un nuevo capítulo de ‘Hermanos’ a las 22:45 horas. Ömer recoge todas las cosas que Asiye le ha tirado tras echarle. Además, ambos están muy afectados por la discusión: Asiye está disgustada porque su hermano no le ha creído, mientras que él piensa que Asiye está obsesionada con Yasmin. Mientras tanto, Sengül llora desconsolada y le cuenta a su familia que el trabajo de las cortinas era un timo que habían organizado entre Ayla y Gönül. Más tarde, el dueño de la tienda les deja devolver las cortinas que no hayan utilizado. Posteriormente, Gönül se entera y quema todas las telas. Entretanto, Zehra se ve obligada a casarse ya que su hermano no ha cumplido la promesa que le hizo a Akif. Finalmente, al enterarse de la triste noticia, Tolga busca cualquier manera para ayudar a su amiga.

'Fuera de cobertura' en Cuatro

Cuatro emite una entrega de ‘Fuera de cobertura’ a las 22:50 horas. Programa de reportajes de investigación cuyo objetivo es mostrar la realidad desde un ángulo inédito. Conducido por la periodista Alejandra Andrade, el espacio introducirá sus cámaras en lugares de muy difícil acceso para abordar temas espinosos.

Nuevo capítulo de 'Bosé'

Telecinco emite un nuevo capítulo de la serie ‘Bosé’ a las 22:50 horas. La fascinante vida y carrera del cantante Miguel Bosé, hijo del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucía Bosé, desde principios de los años 70 hasta su consolidación en el mundo de la música pop.

De película en laSexta

laSexta emite ‘Ahora o nunca’ a las 22:30 horas. Eva y Alex son una pareja que, tras años de noviazgo, decide casarse en el lugar en el que se enamoraron, un pequeño pueblecito de la campiña inglesa, pero una huelga de controladores impide que el novio y los invitados se reúnan con la novia y su séquito. A partir de aquí, los protagonistas se verán forzados a postergar su comedia romántica para pasearse por géneros tan dispares como la acción, las aventuras, la road-movie, el western más improbable, y cómo no, algo de drama.