La cuenta atrás para la despedida de Pedro Piqueras de la televisión continúa su curso. El periodista presentará su última edición de Informativos Telecinco el próximo jueves 21 de diciembre, día en el que intentará tener una despedida "rapidita", tal y como declaró él mismo en una entrevista que concedió a Hora 25, el programa presentado por Aimar Bretos en Cadena SER: "No quiero llenarme de lágrimas”.

“A lo mejor se me quiebra la voz, pero tengo pensado dar las gracias, sí. No sólo a los espectadores, también a la empresa, a mis compañeros e incluso a la gente que tanto me ha enseñado durante tanto tiempo. Todos somos producto de mucha gente. Me voy mucho mejor de lo que llegué”, aseguró el comunicador en la conversación con Bretos.

La salida de Piqueras también coincide en un momento en el que Mediaset volverá a apostar por sus servicios informativos. Un cambio de criterio que supondrá el fin de su mítico plató con el skyline de Singapur tras más de 17 años: "Para mí ha sido un poco suplicio porque teníamos que navegar con esa barca frente a los espacios virtuales de otras cadenas, pero al final te vas acostumbrado".

De hecho, Piqueras le ha cogido tanto cariño a dicho plató que ha hecho una petición expresa a Mediaset: "He pedido una parte del decorado para dejarle en el garaje y entrar y verme allí en el skyline de Singapur. Porque es Singapur. Hemos estado informando desde Singapur durante todo este tiempo".

"Es un hule en el que yo he pegado algunas grapas. Sí, sí, algunas... cuando se caía un trocito. Y creo que eso tiene algo de romántico, la verdad. No es el mejor de los espacios, pero es el espacio donde nos hemos desarrollado durante 17 años", desveló Piqueras después de ser preguntado por Aimar Bretos.