El paso de Alba Casillas por 'La Isla de las Tentaciones' ha sido muy efímero, pero eso no ha evitado que las críticas hayan aflorado pocos días después del estreno.

Tras la decisión de Rober, su pareja, de abandonar el programa, la que fuera participante de 'Mujeres y Hombres y viceversa' ha recibido duras críticas por "presionar" a su novio para participar en el programa de Telecinco.

"No es por ser una flipada, pero a mí me han llamado para participar en las seis ediciones anteriores y no he ido en ninguna y he tenido otras parejas. ¿Por qué no he ido antes y sí he ido en esta? ¿Porque le he obligado? Porque si hubiera obligado a alguien hubiera obligado a los ocho con los que he estado antes", ha comenzado diciendo.

"Entonces me parecen unos personajes los que dicen que he obligado a alguien a ir. Que la conocida sea yo no significa que yo haya obligado a nadie", reconoce Alba dejando claro que su pareja también quería participar en el reality: "Me parecen lamentables los comentarios esos de que yo quería tele y mi novio no, ¿perdona? Hemos ido los dos, con lo cual algo habrá querido, digo yo".

Por último, Casillas desvela que recibió una oferta para ir como tentadora a la isla, pero que la declinó, dando a entender así que su deseo no era únicamente volver a la televisión, sino poner a prueba esta relación en concreto.