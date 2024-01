Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate se sentó ayer en el plató de 'De Viernes'. La entrevista prometía "contar todo sobre Paulina Rubio", sin embargo, el empresario se limitó a hablar de acontecimientos públicos que ya se habían comentado.

Uno de ellos, la cita en la Corte de Familia del Condado Miami Dade, donde Paulina Rubio y Colate se enfrentaron por la custodia de su hijo.

El programa recordó las imágenes de aquel encuentro judicial en las que Paulina Rubio está visiblemente alterada y acusa al padre de su hijo de desentenderse del pequeño: "Estando el niño con 40 de fiebre él se fue de shopping con su hermana".

Tras visionar las imágenes, el invitado se ha referido al "complicado carácter" de la intérprete para cargar contra ella: "¿Veis cómo le habla al juez? ¡Pues imaginad cómo me hablaba a mí!".

Colate ha asegurado también que aquella lucha de tribunales fue un auténtico calvario que llegó a costarle más de 500.000 dólares: "Salí adelante gracias al trabajo y a la familia, pero yo por mí hijo hago lo que sea".

Su hijo Andrea tiene ahora trece años, y aunque los enfrentamientos judiciales con la 'chica dorada' ha cesado, Colate no ha logrado que su hijo esté por fin cerca de él: "Mi hijo ya tiene capacidad de decisión, pero yo no quiero ponerle en esa situación de hacerle elegir dónde quiere vivir, ser padre es hacer sacrificios y eso es lo que yo he hecho siempre, por su bien".