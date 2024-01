Mar Flores se ha mostrado tajante después de la controvertida entrevista que su hijo Carlo Constanzia concedió a 'De viernes'. La actual participante de 'El desafío' ha emitido un comunicado enviado a los medios de comunicación en el que quiere realizar "puntualizaciones" tras las declaraciones de su primogénito.

"Sobre las respuestas de su hijo a las preguntas que se le formularon, nada tiene que comentar ni por tanto van a ser objeto por su parte ni de contestación ni de réplica para que den lugar o motiven nuevos comentarios o polémicas en medios de comunicación. Transmiten vivencias personales y como tales respetables", afirmó Flores.

Posteriormente en este comunicado, Flores también ha realizado una importante advertencia a los medios de comunicación: "Si a consecuencia de esa entrevista se producen comentarios o se emiten opiniones que afecten a sus derechos fundamentales al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen, se ejercitarán de manera inmediata las acciones judiciales que la asisten".

El escrito de Mar Flores ha llegado después de la controversia que se ha generado tras la entrevista de su hijo Carlo Constanzia en Telecinco, llegando a hablar de su dura infancia que coincidió con la mediática separación de sus padres.

"Mi infancia fue difícil, no es feliz. Una infancia bajo el foco mediático subyugada a toda la prensa que se podía hacer en ese momento de mi madre, de mi padre, de la separación entre ambos, esta separación tan mediática y dramática que tuvieron los dos", relata el protagonista de 'Toy Boy'.

El hijo de la modelo, ahora concursante de 'El Desafío', cuenta cómo empezó a tomar antidepresivos con sólo 7 años: "En el colegio me hacían bullying, tenía un cierto maltrato psicológico por el continuo acoso que he tenido en el colegio, por los titulares que he podido ver de mi madre".

"Un niño es pequeño, pero entiende las cosas, las opiniones que podían tener los otros niños. Insultos muy fuertes a mi madre y a mi también, hijo de tal…tu madre es una tal…", argumenta.