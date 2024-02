Pocas festividades despiertan tanta pasión y fervor en Aragón como la Semana Santa. Una tradición que se transmite entre generaciones y que cada año llena las ciudades y pueblos aragoneses de aromas, sonidos, belleza, instrumentos y sabores típicos de estas fechas. Redescubrir la Semana Santa aragonesa a través de estas experiencias es lo que se ha propuesto el documental 'La Semana Santa en todos los sentidos', elaborado por Comunicación y Medios de Aragón, productora de Prensa Ibérica, que se estrena el miércoles, 28 de febrero, a las 21.45 horas, en Aragón TV.

El documental, dirigido por Daniel Latorre y conducido por el actor y presentador turolense Nacho Rubio, consta de cinco episodios de media hora cada uno dedicado a un sentido: olfato (el primero), oído, vista, tacto y gusto. Estos se emitirán todos los miércoles a la misma hora hasta el 20 de marzo, cuando la serie llegará a su fin con un programa doble.

En palabras de su director, "nos encontramos ante el reportaje gráfico más extenso sobre la Semana Santa en Aragón, ya que hasta ahora no se había hecho algo de tanta duración". Dos horas y media en su conjunto, en las que el documental pretende mostrar lo que no se ve de la Semana Santa, los preparativos y personajes anónimos. "Queríamos hacer algo que se saliera de la dinámica habitual, huir de los estereotipos y presentar información que habitualmente no suele estar al alcance del público", detalla Latorre.

Un recorrido por toda la geografía aragonesa

El programa ha sido rodado en los puntos más potentes de la actividad cofrade en Aragón, como Zaragoza, la Ruta del Tambor y Bombo del Bajo Aragón, y otros lugares como Barbastro, cuya Semana Santa presenta peculiaridades. La producción ejecutiva ha corrido a cargo de Adrián Ivorra, director general de Audiovisual de Prensa Ibérica, y el guion es obra de Javier Fajarnés.

El documental se dirige a todos los amantes de la Semana Santa, a los que la viven en primera persona pero sobre todo a quienes la disfrutan desde fuera. De hecho, el director indica que "está más enfocado a ese público que acude a las procesiones, que las disfruta desde la calle, al cual le vamos a revelar los entresijos, misterios y curiosidades para que entienda mejor lo que luego va a ver".