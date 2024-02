Aunque el fichaje de Genoveva Casanova por 'El Desafío' -reapareciendo por todo lo alto de la manera más inesperada 4 meses después de sus imágenes con Federico de Dinamarca- ha eclipsado todo lo demás, el de la mexicana no es el único nombre que se ha confirmado para la próxima edición del talent-show de Antena 3, que comenzará sus grabaciones en los próximos días.

Y es que para sorpresa de propios y extraños por la 'animadversión' que siempre ha mostrado por las cámaras, Victoria Federica da un paso al frente, y tras consolidarse como una de las influencers más top de nuestro país y siguiendo los pasos de compañeras como María Pombo o Laura Escanes, se convertirá también en concursante de 'El Desafío' junto a la ex de Cayetano Martínez de Irujo.

Sin embargo, y como ha revelado en exclusiva 'Vanitatis', la negociación no fue sencilla y la sobrina del Rey Felipe VI impuso dos condiciones para participar en el concurso con las que, es innegable, se ha blindado al máximo ante su debut en televisión.

En primer lugar, en su contrato figuraría que no va a hablar sobre ningún ningún miembro de su familia, por lo que no esperemos que desvele detalles de su relación con su abuelo el Rey Juan Carlos, con su prima la Princesa Leonor o con su tía la Reina Letizia, por poner tan solo algunos ejemplos, porque no lo va a hacer, dejando claro que no quiere que influya el hecho de pertenecer a la familia del Rey en su paso por 'El Desafío'.

La otra condición tiene que ver con sí misma, ya que habría impuesto no lucir prendas con las que no se sienta cómoda. "No se ve con transparencias ni con ropa ajustada para hacer las pruebas" ha deslizado alguien de su entorno al portal, dejando entrever que además de a su familia también quiere cuidar y proteger su propia imagen, vinculada hasta ahora con marcas de lujo.

La reacción familiar

En cuando a cómo se ha tomado su familia este salto a la popularidad con su participación en uno de los programas más vistos de la televisión, 'Vanitatis' asegura que tanto la infanta Elena como Jaime de Marichalar han visto con buenos ojos la decisión de su hija teniendo en cuenta que se trata de un formato 'blanco' y familiar.

En la misma línea estarían el Rey Juan Carlos y la Reina Sofía, que al igual que la Infanta Sofía es una gran seguidora de 'El Desafío' y a buen seguro disfrutan viendo a Victoria esforzándose para dar lo mejor de sí en pruebas tan duras como la apnea, además de demostrar que la imagen que en muchas ocasiones se ha dado de ella por sus enfrentamientos con la prensa no corresponden con la realidad.