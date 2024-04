El posible fichaje de David Broncano por RTVE para llevar 'La Resistencia' al access de La 1 continúa dando que hablar. Este asunto llegó anoche a la tertulia de 'El Hormiguero', que podría pasar a tener un nuevo competidor a partir de septiembre. "Está en todas partes esto. ¿Cómo va el culebrón?" le preguntó Pablo Motos a Cristina Pardo, que hizo un particular repaso sobre la situación: "Yo hablo de lo que sé de oídas".

"Parece ser que Moncloa quería poner un programa en TVE que le hiciera competencia a 'El Hormiguero'. Moncloa había decidido que Broncano era un buen candidato", continuó diciendo la periodista, señalando también las "diferencias internas" sobre el contrato del presentador.

"Esto derivó en la destitución del director de contenidos y en el despido de la presidenta del Consejo de Administración", recordó Pardo antes de explicar que ayer estaba prevista la nueva votación sobre la incorporación de Broncano, que finalmente quedó paralizada por no contar con los apoyos necesarios.

"Las condiciones que se han publicado son francamente llamativas, creo que cualquier persona del sector lo sabe. Los trabajadores dicen que se va a recortar la duración del informativo, que es llamativo en una televisión pública. La condición que más me llama la atención es que da igual el resultado de audiencia de que tuviera ese programa, que es algo que no he visto en ninguna televisión", añadió la colaboradora.

"De momento no te van a hacer la competencia en TVE", le dijo Pardo a Motos tras subrayar que la votación, por el momento, no ha salido adelante. "Es incómodo hablar de un tema en el que estás implicado aunque no quieras", respondió el presentador, restando importancia a la posible llegada de Broncano a TVE: "Siempre que hacemos el programa, hay alguien en la competencia. No es la primera vez ni la última. Llevamos 18 años haciendo el programa, bienvenida sea la competencia, bienvenido sea Broncano y bienvenido sea quien sea".

No obstante, Motos puso el foco en la plantilla de TVE: "Me sabe mal por los trabajadores, que tienen que estar viendo cómo están ridiculizando el prestigio de una cadena que es extraordinaria, con profesionales extraordinarios y mucho equilibrio. Creo que no se merecen este juego de estar en todas las tertulias".

Mucho más contundente fue Juan del Val, que señaló cuál es, a su juicio, "el problema" de este asunto: "En la exposición de Cris queda bastante claro. El problema es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos".

"Es algo que nos haría pensar el nivel democrático que tenemos en este momento. Me parece que en Moncloa esas cosas no se tienen que decidir. Se tienen que decidir muchísimas más que el hacer una maniobra con un contrato con unas condiciones no vistas hasta ahora, simplemente para hacerle daño a este programa", insistió el escritor: "Moncloa interviene para hacer daño a este programa".