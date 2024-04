Ana Obregón ha sido una de las protagonistas de 'De Viernes' esta semana. La actriz ha acudido al programa para repasar el duro momento que supuso para ella el fallecimiento de su hijo.

"Cuando Aless se fue, yo me quedé abrazada mucho hasta que se lo llevaron", cuenta antes de desvelar que pensó en el suicidio. "Lo tenía muy claro, yo no podía soportar ese dolor. Lo tenía calculado, piso séptimo, estoy absolutamente en contra del suicidio, es la salida más fácil que hay, pero yo no lo podía soportarlo".

"Salí fuera y sentía tal atracción por ese final, por irme con él, por estar con él. Es durísimo ese momento, la única opción que tenía en mi vida era tirarme y Alessandro empezó a llamarme, no contesté y como tiene un sexto sentido volvió a llamar, él no sabe que en ese momento me salvó la vida porque me hizo volver a la realidad, abrí la puerta y él no sabía lo que estaba haciendo, pero lo intuía y me dijo 'tienes algo muy importante que hacer, tienes que cumplir la última voluntad de nuestro hijo".

Sobre esa última voluntad, Obregón narra la conversación que tuvieron ella y Lequio con su hijo Aless antes de fallecer: "Aless dice ‘si a mí algún día me pasa algo yo quiero dejar en este mundo algo mío. Quiero que cojáis las muestras que hay en Nueva York en el laboratorio’ y lo escribió, dijo ‘en caso de que fallezca doy derecho a mis padres de que utilicen este semen para que quede algún hijo o hija mío en la tierra’, se llama testamento holográfico, ese fue su deseo".

"Está ante notario, es decir, yo he heredado, no he comprado un bebé, lo he heredado, es mío", concluye para defenderse de las críticas recibidas durante todos estos meses.