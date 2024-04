Sofía Cristo no quiere saber nada de lo que ocurra en 'Supervivientes 2024' con Ángel Cristo Jr. La DJ fue muy tajante al respecto cuando fue preguntada por Europa Press sobre la participación que su hermano está realizando en el reality de Telecinco, pidiendo a los reporteros “desvincularse de absolutamente todo” lo que tenga que ver con él.

“No quiero saber absolutamente nada del concurso de mi hermano, ni nada. Le deseo lo mejor a él, que le vaya muy bien en la vida, pero por favor dejar de preguntarme por mi hermano”, aseguró la actual concursante de 'Baila como puedas' (TVE) al ser preguntada por la participación de Ángel Cristo Jr.

Por otro lado, la DJ también mostró su comprensión con la postura que Bárbara Rey tiene respecto a la partipación de su hijo en 'Supervivientes': “Entiendo que mi madre le apoye. Yo también le deseo lo mejor porque es mi hermano y le quiero, obviamente. No tengo nada que ver, estoy haciendo mi vida y centrada en mi trabajo y en la gente que me quiere bien”.

A su vez, Sofía Cristo también cerró la puerta a una reconciliación con Ángel Cristo Jr. a corto plazo: "No me relacionéis más ya con mi hermano, no tengo nada que ver con él. No nos parecemos en nada, no sé si va a haber una reconciliación. A lo mejor con los años la hay, pero ahora mismo no la va a haber”.