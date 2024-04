Chelo García Cortés ha sido muy rotunda. Todo comenzó cuando la colaboradora mostraba su orhillo de haber formado parte de "unos locos que crean televisión que ya los quisieráis ahí otra vez", haciendo referencia a la nueva cúpula directiva de Mediaset.

"No estamos ahí porque se pensaban que iban a ganar los suyos y no lo han hecho. Se pensaban que iba a ganar ese partido que tiene derecho a estar en el parlamento", lamentaba, antes de especificar a que partido se refería: "¿A quién me voy a referir? A Abascal y compañía".

La periodista utilizaba su familia para poner : "Soy hija de un monárquico, mi abuelo socialista, familia de derechas. Ante todo soy mujer, libre, no pertenezco a ningún partido político, pero he votado toda mi vida a los socialistas". Sin embargo, al ser preguntada por la amnistía, Chelo Garcia Cortés tuvo una posición contraria a su pensamiento: "Estoy enfadada porque creo que las cosas hay que hacerlas de otra manera", aseguró.