Con la llegada de 'Supervivientes: All Stars' a Telecinco, muchos han soñado con que no sea el único reality de Mediaset España del que se prepare una edición especial con exparticipantes de anteriores ediciones, y esto ya ha provocado la reacción en una de las ganadoras más polémicas de uno de estos formatos.

Belén Esteban estaba ayer como colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh...', de Canal Quickie, cuando un espectador utilizó el chat en directo que se puede usar en YouTube y Twitch para hacerle una pregunta: "¿Aceptarías ser concursante de una hipotética edición de 'GH VIP: All Stars'?".

La "princesa del pueblo" no dudó ni un segundo en responder que "diría que sí, con dos cojones. Y para volver a ganarlo, así de claro", sorprendiendo a los espectadores, pues según ha recalcado en otras entrevistas anteriores, su entrada en 'GH VIP' fue impuesta por la cadena y fue una de las experiencias más duras de su carrera en la pequeña pantalla.

Ante esta sorprendente respuesta de Belén, la siguiente reacción fue la de su compañero Kiko Matamoros, que afirmó que volvería a "ponerla a parir", pues Belén guarda una espinita de su paso por Guadalix, ya que gran parte de sus compañeros de 'Sálvame' no la defendieron. Por ello, Esteban le respondió rápidamente que "la pena es que no entrarías conmigo porque te ganaría. Tú calla que abandonaste 'GH VIP', tiraste la toalla", haciendo referencia al concurso de su compañero en la segunda edición del formato, que abandonó a los 15 días.

Ante los posibles compañeros que pudiera tener, y tras recordar nombres como el de Olvido Hormigos, Belén respondió que "en este tiempo que he estado alejada de la televisión, me he reseteado y sé lo que quiero, y sé la mujer que soy y la fuerza que tengo. Me da igual a quién me metieran, entraría y con la cabeza bien alta. El programa que hice fue bueno, pero lo disfrutaría. Así que Mediaset, ya que estáis llamando a todo el mundo, llamadme".