Carlo Costanzia di Costigliole reapareció en 'De Viernes' tras varios años alejado de la televisión después de las múltiples intervenciones de su hijo en ese mismo programa. Tras 20 años de silencio, el italiano tuvo la oportunidad de responder a los ataques de su hijo, que le señala como causante de su sufrimiento durante la infancia, y de algunos colaboradores de la cadena.

Y de entre todos ellos, Alessandro Lequio fue el que recibió las críticas más demoledoras. Y todo esto por las declaraciones que el colaborador hizo hace poco sobre la familia: "Es un repóquer de delincuentes. Cuanto más lejos, mejor. En toda la familia puede surgir una oveja negra, pero cuando todas las ovejas son negras el problema es la familia". Y precisamente estas declaraciones no fueron del agrado de Carlo, que empezó a atizarle fuerte: "¿Quién es este señor que se permite el lujo de insultar y dar lecciones de vida? Me consta que ha trabajado dos años y medio de su vida. Después se casó con una italiana y le puso los cuernos; luego se casó con una española y le puso los cuernos. Trabaja de tertuliano gracias a la señora Ana Rosa Quintana, que le hace sobrevivir desde hace 20 años".

Y para no dejarse nada en el tintero, sacó un libro sobre la vida de Lequio, en el que reconoce que "practicó malos tratos con Antonio y Ana, y lo justifica con variado argumentario. En una cinta de vídeo, el demandante dice que le gusta que las mujeres en la cocina sean cocineras, en el salón son señoras y en la cama son putas". Y justo en este punto, la presentadora Beatriz Archidona se vio obligada a interrumpirle: "Acabas de decir que quién es Alessandro Lequio para hablar de tu vida, y tú estás haciendo lo mismo con él".

Antes estas palabras, el invitado no reaccionó de muy buenas maneras: "¿Lo ha hecho él y no lo puedo hacer yo? ¿Cómo funciona esto? Él ha puesto a parir a mis hijos gratuitamente, ¿no puedo explicar quién es Alessandro Lequio?". Unas palabras que provocaron el aplauso espontáneo del público asistente en plató.

Sin embargo, la presentadora quiso defender a Lequio a toda costa: "Él trabaja en esta casa y él opina sobre los vídeos y los temas que se plantean". Unas explicaciones que nada convencieron a Carlo: "Me da igual. Si tenéis a un maltratador como colaborador es vuestro problema, no el mío. Lo que quiero decir es que es un maltratador de mujeres, que le gustaba pegarlas y las hacía cornudas, y que ha vivido del cuento. Tú no eres condenado por malos tratos, pero dices que te encanta pegar a las tías. ¿Y nadie dice nada? Este tío sigue trabajando tan a gusto", dijo para zanjar el tema definitivamente.