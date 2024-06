'Factor X' vivió anoche una de las galas más acaloradas de los últimos tiempos debido a una discusión entre Vanesa Martín y Lali Espósito y una concursante. Todo empezaba cuando Ion Aramendi, presentador del formato, daba la palabra a Aye Alfonso, una concursante paraguaya que recriminaba a Vanesa Martín sus palabras en la gala anterior, en la que le dijo que intentara encontrar su propia identidad como artista.

Martín, que no solo no se retractó de sus palabras, sino que se reafirmó, le dijo a la concursante que "no hay ni un solo artista que yo conozca que sea grande que no haya pasado por muchos 'noes' y por adversidad. Cuando empezamos tenemos que tener una humildad tan bonita que se debería sostener en el tiempo, pero que a veces la fama te moldea", añadiendo un poco más tarde que "intenté decirte que no te salieras de tu estilo, de tu esencia, de tu misión en esta vida como música. No me desdigo de nada. Te pido disculpas si te molestó, pero subrayo que no te salgas de tu identidad".

Ante estas palabras de Vanesa, Aye tomó la palabra para recriminarle que "respeto todas tus opiniones, pero a veces creo que estas opiniones son destructivas. Soy una artista que está empezando", a lo que la jueza del talent le respondió que "cuando tengas 41 años verás en positivo, más que en negativo, lo que te estoy diciendo. Solo digo que seas fiel a ti misma".

Fue entonces cuando Lali cogió el turno de palabra para seguir diciéndole a la concursante que "siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada. Lo voy a resumir en que coincido con Vanesa Martín". La argentina prosiguió diciendo que "estamos aquí siendo cuatro personas muy respetuosas diciendo lo que pensamos, nada de lo que decimos es destructivo. Me parece una falta de respeto que digas que somos personas destructivas, somos cuatro artistas con mucho trabajado detrás y somos muy respetuosos con cada persona que se subió al escenario".

Además, la que fuera protagonista de 'Sky Rojo' continuó su relato afirmando que "yo también respeto que no te importe mi opinión o la de alguna de mis compañeros, pero quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show, y que se trata de gente que canta y cuatro personas dan su opinión, con la mejor de las ondas. Si eso te molesta, quizás no era el lugar para que te presentes".

Fue entonces cuando llegaron las acusaciones directas por parte de la concursante, que afirmó que Vanesa "dijo que estaba limpiando el pescado sucio", añadiendo que esto era una falta de respeto también para los otros concursantes, a lo que la cantante respondió con una pregunta: "¿Qué hablas, Aye? ¿Qué hablas? Estás tan fuera de onda... Y me da tanta pena. Porque la realidad está en la calle y no se puede ir con esa soberbia por la vida", ante lo que encontró el respaldo de Lali Espósito.

Abraham Mateo, capitán del grupo al que pertenece la concursante, decidió echarle un cable en directo, y le comentó a sus compañeras que "no sé por qué decís que no veis humildad en ella", a lo que rápidamente Vanesa respondió que "porque no la tiene".