Omar Sánchez reapareció anoche en televisión para ser entrevistado por el programa 'De viernes'. Allí, habló de cómo se sintió al enterarse del embarazo de su ex mujer, Anabel Pantoja.

"El peor momento de este año para mí, sin duda alguna, ha sido cuando me levanto y me despierto con una portada de que mi expareja se queda embarazada", confiesa el canario ante las cámaras de Telecinco.

"Me sorprendió, digo “qué pasada, ¿no?” Se quedó embarazada, pues me alegro, que lo estaba buscando, pero ese día para mi fue bastante duro porque se me juntó mi ruptura con Marina y toda la prensa llamándome. Es como que todos los astros se unieron para que fuera uno de los peores días de mi vida", continuó explicando el surfero.

"Tenía la cabeza que tuve que apagar el teléfono. Pasé todo el día llorando. Cuando veo la portada de Anabel digo 'qué rápido'", desvela al mismo tiempo que aclara cuáles son sus sentimientos actuales hacia la sobrina de Isabel Pantoja. "Por Anabel a día de hoy no siento nada, nos encontramos hace poco en un festival pero no nos dijimos ni 'hola", sentenció.