Este lunes 'Ni que fuéramos' vivió uno de sus programas más intensos desde su estreno en TEN en el canal Quickie. El formato presentado por María Patiño empezó su emisión con un avance del reportaje de Marta Riesco en el aeropuerto de Madrid mientras Olga Moreno cogía su vuelo a Honduras.

La emisión de las imágenes ha provocado el enfado de Belén Esteban, que ha ido 'in crescendo' en el momento en el que se empezó a tratar el tema de la ceremonia homenaje a María Teresa Campos, un evento al que no estuvo invitada.

El resto de los colaboradores, incluido Kiko Hernández, quisieron dar su opinión sobre el evento organizado por las hijas de la periodista. Kiko estalló contra Lydia Lozano porque le estaba robando el protagonismo, tapándole la cámara mientras hablaba.

Después de este momento el colaborador, David Valldeperas y María Patiño pararon la emisión del programa porque algo grave estaba pasando con la colaboradora de 'Ni que fuéramos'.

"Lydia tiene un problema serio. Tiene un problema de espalda que no puede con su vida y ha pedido un cambio de silla", comentaba el director.

"Es que no puedo estar aquí. He pedido que me traigan una", aclaraba Lydia señalando el mobiliario del plató. "Habérmelo dicho desde el principio", reprochaba María Patiño.

Por suerte todo quedaba en un susto y la colaboradora pudo continuar tranquilamente con el programa con una silla nueva para que aliviara sus dolores de espalda.