La noticia del mes ha sido sin duda el anuncio de Alejandra Rubio, nieta de María Teresa Campos, de que está esperando su primer hijo junto a su pareja Carlo Costanzia. Con 24 años, Alejandra y Carlo, de 31, compartieron la feliz noticia en una exclusiva con la revista '¡Hola!', confirmando que su bebé nacerá el próximo mes de diciembre. “Al enterarnos nos agobiamos muchísimo, pero siempre tuvimos claro que queríamos tenerlo”, confesó Alejandra.

Alejandra ha contado cómo se dio cuenta rápidamente de su embarazo: “Tardé poco tiempo en descubrir que estaba embarazada. No pensé que saldría positivo el test, pero el resultado apareció rapidísimo. De repente, me agobié (...) También sentí una responsabilidad muy grande”. Aunque todavía no saben si será niño o niña, ambos están muy emocionados. Carlo expresó su alegría: “Estamos muy contentos”.

Terelu Campos, madre de Alejandra y conocida excolaboradora del programa ‘Sálvame’, fue la primera en conocer la noticia según la propia Alejandra: “Mi madre me notaba rara y se lo solté de sopetón, pensaba que era ahora o nunca. Flipó, claro, pero nos dijo que nos apoyaría”. La emoción de Terelu fue evidente, y aunque la noticia le tomó por sorpresa, mostró su apoyo incondicional a su hija.

Terelu Campos, llena de ilusión, comentó que aunque su primer instinto fue de sorpresa, apoya completamente a su hija. “Mi madre me dijo que se había ido una vida y ahora viene otra. Va a traer muchísima alegría a la familia”, agregó Alejandra. Terelu, particularmente emocionada con la posibilidad de ser abuela, expresó un deseo especial: “Sé que a mi madre, si es niña, le haría mucha ilusión que se llamase Teresa, pero me gustan los nombres más rebuscados, menos comunes”, explicó Alejandra.

Graban la reacción de Terelu al embarazo de Alejandra

Hace unos años, Terelu Campos fue víctima de una broma que también giró en torno a la idea de un embarazo. En esa ocasión, en el programa ‘Sálvame’, le hicieron creer que Alejandra estaba embarazada. La reacción de Terelu fue de shock, decepción y nerviosismo, tanto que su hermana Carmen Borrego tuvo que pedirle que cambiara su cara de asombro, similar a su reacción inicial ante la noticia actual del embarazo real de Alejandra. En aquel momento, Terelu quedó visiblemente sorprendida y preocupada, reflejando su carácter protector y su profundo amor por su hija.

La reacción de Terelu al enterarse del verdadero embarazo de Alejandra fue sorprendentemente similar a la que tuvo cuando fue víctima de la broma. En ambas ocasiones, Terelu mostró una mezcla de shock, nerviosismo y una rápida adaptación a la noticia. La diferencia principal es que esta vez, la emoción y el apoyo incondicional fueron más evidentes, reflejando su deseo de ser una abuela amorosa y su confianza en la capacidad de Alejandra y Carlo para ser buenos padres.