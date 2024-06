Terelu Campos se sienta esta noche en el programa ‘¡De viernes!’ para conceder una entrevista en exclusiva tras salir la noticia del embarazo de su hija Alejandra Rubio. Y aunque es entendible que la hija de María Teresa Campos se siente en el formato de Mediaset tras conocer las cifras y las condiciones del contrato que se barajan, quienes han sido muy duros contra ella han sido sus compañeros de ‘Mañaneros’ el magacín matinal de La 1.

El formato ha criticado, en primer lugar, a la colaboradora mediante un vídeo preparado en redacción, en el que se podía escuchar a un trabajador del programa locutar que “Cuando los quioscos nos informaron de la relación entre Alejandra y Carlo, Terelu dijo que no tenía ganas de hablar y es más prometió guardar silencio. ‘Jamás’ dijo. Y ‘jamás’, según la RAE, significa ‘nunca, en ningún tiempo, ni pasado, ni presente ni futuro’. Para ella, si alguien podía hablar, solo era el tiempo. En los últimos meses, en nuestro plató, dijo que no iba a hacer declaraciones sobre su hija. Tajante, rotunda, categórica: vamos que no hay duda”.

Pero si esto ha parecido poco, la periodista Pepa Jiménez ha tomado el turno de palabra cuando el programa ha regresado al plató. La colaboradora ha iniciado su discurso afirmando que “Terelu Campos, que hemos visto ahí un montón de vídeos diciendo que no iba a hablar de su hija, te lo ha dicho a ti en el plató. Yo pensé que Terelu iba a venir aquí a contárnoslo, a contarnos que está feliz porque es una gran noticia que va a ser abuela, pues no, aquí no va a venir”.

La periodista seguía su discurso diciendo que “a esta casa no viene a contar nada, ¿por qué? Porque lo ha vendido. Porque vendió también cuando su sobrino hizo una exclusiva poniendo mal a su madre. Porque le han encontrado la facilidad del dinero fácil. Pan para hoy y hambre para mañana. Esta familia se dedica a vender exclusivas de todo”, mostrando su rechazo a que Terelu se siente en ‘¡De viernes!’.

Finalmente, Pepa Jiménez ha terminado diciendo que “luego no te quejes cuando te siguen o cuando decimos algo que no nos gusta. ¿Aquí vale todo? Pues que haga lo que quiera, que venda su vida, que venda la vida de su nieto. Me da igual: pero luego que se atenga a las consecuencias”, en referencia a las múltiples ocasiones en las que la Campos ha hecho mala cara a los compañeros de la calle cuando le han preguntado por distintos temas.