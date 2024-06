Desde que la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, anunciara hace tan solo unos días que estaba embarazada de su reciente pareja Carlo Constanzia en exclusiva para la revista ¡Hola!, se ha producido un auténtico terremoto en el mundo del corazón español.

Desde que ambos posaron para la portada a tan solo cinco meses de haber iniciado su relación, la noticia ha tomado protagonismo en todos los platós de televisión y páginas de periódicos y revistas, especialmente en el nuevo 'Sálvame', llamado 'Ni que fuéramos Shhh' y que se emite en TEN TV.

Las palabras de Belén sobre el embarazo

Hasta la fecha, las opiniones que se han pronunciado sobre el embarazo de Alejandra han sido de lo más variopintas. Entre las más esperadas, la de Belén Esteban, que empezó reconociendo que no quería dar lugar a enfados entre ella y su antigua compañera y madre de Alejandra, Terelu: "lo que voy a decir no lo digo con maldad", explicó.

Ante todo, la princesa del pueblo dejó claro que le deseaba lo mejor a Alejandra y a su bebé. Pero no pudo morderse la lengua ante la problemática situación que vive Carlo Constanzia, el cual cumple condena por un delito continuado de estafa.

Según la opinión de Belén, su excompañera Terelu probablemente no deseaba la situación que estaba viviendo su hija junto a Carlo: "Me pongo en el lugar de Terelu y estoy segura de que no quería esto para su hija", aunque también reconoció que estaría feliz y apoyaría a su hija en su nueva etapa.

La reacción de Belén Esteban no pasó desapercibida en las redes sociales, donde algunos usuarios criticaron sus comentarios, considerando su historial personal lleno de polémicas. Otros usuarios, y el propio equipo de producción de 'Ni que fuéramos Shhh', se lo tomaron con humor.

En un giro inesperado, el programa difundió una imagen de Belén Esteban embarazada, acompañada de la frase "Belén Esteban, embarazada". Esta broma rápidamente se convirtió en un tema de conversación, generando risas y más memes.

La imagen, claramente una edición, fue una manera divertida de responder a las críticas de Belén y de mantener el tono ligero del programa. La reacción de Belén a esta broma aún no se conoce, pero sin duda ha añadido otro capítulo interesante a la saga mediática del embarazo de Alejandra Rubio.