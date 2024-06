En la última gala de 'Supervivientes All Stars', que se transmitió el pasado domingo, la ausencia de Sandra Barneda como presentadora principal ha generado un impacto emotivo inesperado entre los concursantes, en especial para Olga Moreno. Acostumbrados a la conducción dominical de Barneda, los participantes, incluida la empresaria sevillana, se vieron sorprendidos por la presencia de Jorge Javier Vázquez como sustituto.

Para Olga Moreno, esta modificación en el elenco de presentadores ha llegado n un momento particularmente difícil: ya que a tan solo unas semanas antes del inicio del programa, sufrió la pérdida de su madre, Rosa Obrero, a los 82 años. Este doloroso suceso ha marcado profundamente a Moreno, quien ha admitido sentirse abrumada por las circunstancias y cuestionar su participación en el concurso".

"Esta nueva y extrema experiencia me está viniendo grande. No me veo con las mismas fuerzas, creo que ha sido un mal momento venir", confesó Olga Moreno visiblemente afectada durante la gala. La combinación del duelo por la pérdida de su madre y la dificultad para integrarse completamente en el grupo de concursantes ha exacerbado su vulnerabilidad emocional.

La noticia de que Sandra Barneda no estaría presente para guiar la gala, un rol que normalmente desempeña con los domingos, fue el detonante para que Olga Moreno se quebrara en lágrimas en pleno directo. Acostumbrada a la rutina y el apoyo de Barneda en el programa, la ausencia de la presentadora significó un golpe adicional para la ya frágil estabilidad emocional de la concursante.