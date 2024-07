La periodista Rosa Villacastín llevaba décadas ejerciendo su trabajo con mucha profesionalidad, pero a ella le parece que es el momento de retirarse. Por eso, ha decidido ejercer su derecho de jubilación y solo le queda pendiente terminar su trabajo en el programa ‘Lazos de sangre’. Con motivo de esta retirada, Rosa ha concedido una entrevista al periódico El País en la que hablaba de su trifulca con un conocido presentador.

En esta charla que ha tenido con el medio, el periodista le pregunta a Rosa por su gran descubrimiento en la televisión: Jorge Javier Vázquez. Según han contado ambos siempre, él estaba trabajando en la revista Pronto y fue a hacerle una entrevista cuando ella presentaba ‘Extra Rosa’. Según comenta Villacastín: “Jorge era muy bueno y le ofrecí trabajo en Antena 3. Vino, firmó y mira dónde está”.

Eso sí. Parece que su relación ha cambiado en la actualidad. A la pregunta de si mantienen el contacto, Rosa responde negativamente afirmando que “acabamos mal por una chorrada”. La propia Rosa explica que “un día le mandé un WhatsApp mientras él estaba en pantalla hablando de Rocío Carrasco. Me dijo: “Rosa, estás en tu casa sin hacer nada, dándole al dedito. Déjalo”.

Según comenta la periodista, esto fue un gesto que no le gustó nada: “Si me lo hubiera dicho en privado, me habría hecho gracia. Pero me molestó que lo dijera en directo. No quiero saber nada. Cuando paso página, paso página”, termina diciendo la entrevistada, dejando claro que su relación con Jorge Javier no se retomará ahora que se retira de la profesión.