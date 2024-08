Jorge Javier Vázquez protagonizó un emotivo momento en una de las últimas entregas de 'El Diario de Jorge'. El presentador se emocionó después de escuchar a Paco, el padre de Astra, invitada que había acudido al programa de Telecinco para ser sorprendido por él y sus amigos tras haber decidido realizar su transición después de un episodio personal muy difícil que vivió.

"Sufrí una agresión por parte de cuatro chicos en un festival de Benidorm y de ahí lo enlace con una depresión heavy. Pasaron seis meses y dije a mis padres que iba a salir reforzada y que a partir de ahora me llamasen Astra (...) Pensé que si me iban a pegar una paliza, por qué no ser feliz", confesó antes de ser sorprendida por su circulo cercano.

Instantes después, Astra recibió la sorpresa de sus amigos y su padre, que no pudo evitar la emoción de Jorge Javier con sus palabras de apoyo hacia ella: "Quiero pedirte perdón por si he tenido algún comportamiento que no te ha gustado. Me has hecho crecer mucho como persona. Estaba estancado y tu transición me ha hecho tener un motivo por el que luchar y mantenerme a tu lado. Siempre te voy a apoyar y me encanta que cuando tengas problemas al primer teléfono que llames es el mío".

Con visibles lágrimas en los ojos, Jorge Javier tomó la palabra para reflexionar sobre cómo han sido las relaciones que muchas personas han tenido con sus padres respecto a la actualidad: "Disfrútalo porque esta relación nos la han robado a mucha gente. No poder tener esa relación tan sincera con nuestros padres...".

Yo con mi madre ahora sí, pero de verdad es una suerte para estas nuevas generaciones. No siempre ha sido así. No siempre fue tan fácil. Y contar con el apoyo de tu padre es algo muy importante en tu vida", sentenció el presentador, mandando "un recuerdo a aquellos padres estén donde estén".