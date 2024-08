La repentina muerte de Caritina Goyanes a los 46 años de edad sigue estando muy presente en los contenidos de los programas de actualidad de nuestro país. De hecho, no solo se ha hablado del fallecimiento en sí, sino también de la información que Pilar Vidal desveló al respecto de un hijo extramatrimonial de su marido que había conocido en estas últimas semanas.

La periodista ha regresado este martes a 'Espejo Público' en el que ha pedido perdón por haber dado esa información tras conocerse el triste acontecimiento en 'Y ahora Sonsoles': "Dudé en publicarla, pero me pareció que, como hacía pocos días que Carlos había fallecido, debía guardarla y ya habría ocasión de comentarlo con ella. Yo lo hubiera querido comentar con ella".

"La información es la información, pero hay tiempos. Fruto del directo, de los nervios, de que era el primer programa de la temporada y de que no teníamos información... Yo primero soy persona y luego periodista", aseguró Vidal, añadiendo que desde ayer no se encuentra bien.

La colaboradora de Antena 3 también consideró que metió la pata en el día de ayer con Caritina, una persona que a mí siempre me trató bien": "Me dio entrevistas, teníamos un año de diferencia... Tengo un hijo también".

"Sobre todo a Cari y a su hermana les pido disculpas si el contar esta información les ha hecho daño. Era una información que se iba a saber", comentó Pilar Vidal en 'Espejo Público', añadiendo que "se enteró hace mucho tiempo, lo asumió y lo perdonó, con su fe y su marido".

"¿Que ayer no era el momento? Por supuesto. No me siento bien. Caritina era una tía estupenda, era el motor de su familia, la que iba a apoyar a su madre ahora más que nadie. Y, bueno, fue innecesario lo que hice. Gajes del oficio", sentenció la tertuliana.