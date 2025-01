Jordi Évole lanza un comunicado tras las críticas por contar con Mario Vaquerizo en la promo de 'Lo de Évole'

Mario Vaquerizo siempre es sinónimo de polémica, y tras protagonizar la última promo de 'Lo de Évole' en laSexta, la cosa no iba a ser menos. El marido de Alaska aparecía en una silla de ruedas en una especie de charla TED afirmando que "en la vida, lo más importante, cuando uno cae, es levantarse", en una clara referencia a la caída que tuvo en un reciente concierto y por la que fue hospitalizado.

El tuit, que incluía la promo en la que salía Vaquerizo y afirmaba que la nueva temporada del programa está "al caer", ha sido críticado por la presencia de su protagonista y el poco interés que despertaría una entrevista con él, pero el presentador Jordi Évole rápidamente ha salido al paso publicando un comunicado en sus redes sociales.

En este escrito, Évole afirmaba que Mario Vaquerizo solo era el protagonista de la promo, pero no será uno de los invitados de esta temporada en el programa, aunque "si lo fuese, ¿pasaría algo?", añadiendo que "no concibo un país en el que no te puedas relacionar con gente que no piensa políticamente como tú".

El periodista no ha querido extenderse mucho más en esta publicación, aunque ha dejado claro que será la próxima semana cuando se desvelen a los invitados de esta temporada de su formato, que se convierte en la sexta tanda de programas, que se emitirá muy pronto en laSexta.