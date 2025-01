Dos hombres andaluces de 70 años se enamoran "a la vejez" gracias al programa de Juan y Medio: "Si hubiera hecho esto antes..."

Tal y como muchas voces han reivindicado a raíz de este curioso acontecimiento, la televisión pública en ocasiones es mucho más que una simple plataforma para entretenerse: a través de este medio se articulan consensos sociales y se visibilizan historias que tienen el poder de inspirar, reconfortar y servir de apoyo a miles de personas.

Como en este caso, donde la televisión se ha convertido en un vehículo de esperanza y visibilidad para una historia de amor que ha tocado los corazones de media España: la relación entre Paco y Juan Carlos, dos septuagenarios andaluces que, tras años de ocultarse, han encontrado el amor en la vejez gracias al programa "La tarde, aquí y ahora", presentado por Juan y Medio en Canal Sur TV.

La historia de Paco y Juan Carlos no es solo una historia de amor, sino también de lucha y valentía. Paco, un hombre de 70 años, llegó en octubre al programa de Juan y Medio para contar su dolor tras haber enviudado después de 48 años de matrimonio. Confesó que se sentía solo y abrumado por el dolor. "No puedo estar solo en mi casa. Me acuesto y me levanto muy mal. A las dos horas no puedo dormir, veo sombras por todos lados".

La vida de Paco estuvo marcada por la necesidad de esconder su orientación sexual durante muchos años, primero en su pueblo natal, Aznalcóllar (Sevilla), y luego en Madrid, donde sufrió detenciones y humillaciones. Durante gran parte de su vida, la relación con su esposo fue oculta, y la sociedad creyó que eran solo "primos". Sin embargo, cuando se aprobó la ley de matrimonio gay en España, Paco y su pareja fueron de los primeros en casarse, según relatan a El País.

El relato de Paco conmovió profundamente a muchos hombres que se sintieron representados por su historia. Entre ellos, uno en particular llamó su atención: Juan Carlos. La conexión fue instantánea después de mensajes, decidieron encontrarse en persona. En diciembre, Paco volvía al programa, nervioso y emocionado para conocer a Juan Carlos en vivo: "desde que estoy hablando con él soy otra persona",.

Juan Carlos por su parte había estado casado y tiene tres hijos, pero su vida dio un giro cuando se trasladó a Extremadura para montar un negocio de hostelería. Allí inició una relación con un joven de 16 años con el que estuvo casi 12 años aunque no pudiera vivirlo de forma pública: "Son muchos años ocultando cosas. Antes se veía todo muy mal".

El encuentro de Paco y Juan Carlos no solo ha emocionado a los telespectadores, sino que también se ha extendido más allá de la televisión: la historia no solo se ha compartido redes sociales, también ha terminado en la prensa nacional de la mano del diario El País les hizo una entrevista, en la que los dos septuagenarios compartieron detalles sobre su relación y cómo la visibilidad que les dio el programa ha transformado sus vidas. "Si hubiera hecho esto antes, creo que mi vida habría sido más feliz", reflexionaba Paco, expresando lo que muchos en su situación han experimentado.