Bárbara Rey se niega a pedir perdón a su hijo y carga contra Ana Herminia: "¿Tú quién eres?"

Un viernes más, la guerra entre Ángel Cristo hijo y Bárbara Rey fue la protagonista del programa que presentan Bea Archidona y Santi Acosta, 'De viernes'. Esta vez, fue la exvedette la que se sentó en el plató para responder a su hijo, solo una semana después de interrumpir su entrevista en directo.

Y lo hizo de una manera muy clara, negándose a pedirle perdón: "Yo por lo único que le tengo que pedir perdón es por haber sido demasiado comprensiva, por haber tolerado muchas cosas que quizás no tendría que haber tolerado nunca. Si yo hubiese sido una madre más dura e intransigente, le hubiese obligado a estudiar fuera de España, a aprovechar sus cursos, que de verdad hiciera lo mejor para conseguir una carrera y que no haya tenido que terminar haciendo esto para conseguir dinero".

"Yo me tengo que defender, no he iniciado esta guerra. A mi hijo no tengo que pedirle perdón, me puedo haber equivocado como cualquier madre, pero ¿qué es lo que he hecho yo? me he desvivido por él, puedo demostrar continuamente todo lo que he hecho por mi hijo", siguió argumentando.

También ha aprovechado su visita al programa para cargar duramente contra su nuera Ana Herminia, que abordó este tema en 'GH DÚO': "Su mujer dice que yo le pida perdón, lo ha dicho ¿Tú quién eres? Que acabas de entrar en la vida de mi hijo, que ha estado tres meses con mi hijo, se meten en mi casa, la trato como no se puede tratar mejor a una persona, a ella a su hija y a su perro".

"Le he comprado ropa, le he regalado bolsos, le he hecho la comida, lo saben todas mis amigas. Si esto fuera más adelante y tenemos que ir a un juzgado, tengo testigos", terminó advirtiendo.