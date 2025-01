Una malagueña se salta las normas de 'First Dates' y pide salir a un chico 10 años menor: "Me gustaron muchas cosas"

En uno de los momentos más icónicos de First Dates, Cristina, una camarera de Málaga, rompió con las normas habituales del programa y decidió ser ella quien tomara la iniciativa al escoger a su cita. En lugar de esperar a ser elegida, Cristina fichó a Sergio: un soltero que le había dejado una impresión fuerte cuando lo vio en una anterior cita en televisión: "Me gustaron muchas cosas; los valores que le vi, me gustó también que le guste el campo, me gusta que lleve un rollo así alternativo y que es guapísimo. Tiene unas rastas que son preciosas", detallaba Cristina, muy emocionada por la elección.

Este gesto ya rompía con el procedimiento habitual de First Dates, donde por lo general ambos se dan cita sin saber previamente quién van a ser sus acompañantes. Pero Cristina, confiada en su elección, fue directa al grano: no solo quería conocer a Sergio, sino también compartir su interés por él de una manera muy clara.

El proceso comenzó con Carlos Sobera pidiendo que escribiera una carta con sus tres motivos para querer conocer a Sergio, que luego el presentador del programa le entregó al soltero. La carta decía: “Tu sinceridad y honestidad, tu forma de ser, tu pasión por los animales, tu físico de infarto”. Tras leerla Sergio no pudo evitar sonreirse ante los elogios.

Cristina a pesar de los nervios no pudo dejar de expresar su alegría al verlo en persona: "Le he visto mucho más guapo en persona que cuando le vi en la televisión, la verdad. Lo primero que he sentido ha sido una vergüenza enorme, porque soy una mujer 10 años más mayor y le estoy pidiendo a salir a un chavalillo de 36 añitos", confesaba en relación a la diferencia de edad.

Pero esa diferencia parecía desvanecerse rápidamente en cuanto los dos empezaron a hablar. Durante el transcurso de laa cena, Sergio expresó sentirse “súper cómodo” con Cristina, quien, a su vez, coincidió con él en muchos de sus gustos. Además, el soltero no pudo evitar alagar la apariencia de Cristina: “Estás preciosa”, le dijo mientras disfrutaban de la velada.

La cita fue un éxito en términos de conexión y química y aunque no se puede predecir si el amor surgirá entre ellos, lo cierto es que ambos mostraron una gran disposición para conocerse mejor.