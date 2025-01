'Bake Off' toma una decisión sin precedentes: este fue el dictamen del jurado tras poner en la cuerda floja a Yurena, Tárrega y Vardeloo

La cuarta entrega de la segunda edición de 'Bake Off: Famosos al horno', emitida el lunes 27 de enero en La 1, comenzó con la ausencia temporal de Yurena por motivos de salud. La concursante, que ya había mostrado signos de malestar en el programa anterior, confirmó sentirse mareada al inicio de la emisión.

"Hoy no es que me vaya a poner malita, es que ya vengo mala. Estoy muy mareada, la tensión la tengo bastante alta", expresó ante Paula Vázquez. Tras evidenciarse su incapacidad para continuar, la presentadora anunció su descanso temporal: "Definitivamente, se ha decidido que descanse. Ahora mismo es mejor que no participe, al menos, en esta prueba, hasta que mejore un poquito".

Con Yurena fuera de la primera prueba, el resto de los participantes se enfrentaron al desafío técnico, que consistía en preparar una tarta Sacher. La cata a ciegas del jurado dejó buenas impresiones, destacando la calidad general de las elaboraciones. De hecho, Paco Roncero comentaba que "hay un nivel extraordinario, felicidades a todos". Sin embargo, las diferencias mínimas entre los participantes llevaron a colocar a Tárrega, Víctor Sandoval y Pol Espargaró en las posiciones más bajas, mientras que Lidia Torrent, Mario Marzo y Nagore Robles brillaron, ocupando los tres primeros puestos.

Tras una breve recuperación, Yurena regresó a la carpa para participar en el segundo reto: reinterpretar el tiramisú incorporando un sabor que detestaran. Aunque esta prueba generó resultados más dispares, destacó el desempeño de Isabel Gemio y Nagore Robles. Finalmente, el delantal de pastelero estrella fue otorgado a Robles por su "regularidad en ambas pruebas", según la valoración del jurado. Por otro lado, Mark Vanderloo, Tárrega y la propia Yurena fueron señalados por su bajo rendimiento, aunque sin consecuencias definitivas.

La decisión final del jurado sorprendió a todos, ya que, a pesar de las nominaciones, no hubo eliminados en esta entrega. "Hoy no va a haber eliminado", anunció Paco Roncero, justificando la decisión al considerar injusto expulsar a Yurena tras haber cocinado solo una vez. Asimismo, se prefirió no penalizar a sus compañeros, quienes tampoco participaron en igualdad de condiciones. No obstante, los jueces lanzaron una advertencia: "Esto quiere decir que no quita que se tengan que esmerar muchísimo más, porque en el próximo programa, la eliminación será doble".