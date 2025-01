Alessandro Lequio arremete contra Isabel Pantoja por la deuda que sigue sin pagar

Alessandro Lequio no se mordió la lengua al hablar sobre Isabel Pantojay sus problemas financieros. Durante el programa ‘Vamos a ver’, el colaborador mostró su indignación al conocer el último episodio que rodea a la cantante, dejando claro su punto de vista sobre la polémica deuda que arrastra desde hace años.

El debate surgió cuando Antonio Rossi sacó a la luz un asunto que lleva más de una década sin resolverse. Según explicó, un matrimonio de Córdoba, que ha sido muy cercano a la tonadillera durante más de cuarenta años, le prestó una suma importante de dinero en 2013 para ayudarla a salir de un momento complicado con Hacienda. En un principio, la cantidad solicitada fue de 20.000 euros, pero con el tiempo se fue incrementando hasta alcanzar los 79.000 euros.

Lo más llamativo es que, a pesar del tiempo transcurrido, ese dinero nunca fue devuelto. A día de hoy, la pareja que prestó la cantidad atraviesa una difícil situación económica y ha intentado, en múltiples ocasiones, que Pantoja cumpla con su compromiso. Según Rossi, existen mensajes en los que la artista reconoce la deuda y promete devolver el dinero.

La cantante ha defendido que ese dinero no fue un préstamo, sino un regalo, lo que ha complicado aún más el asunto. Sus antiguos amigos, que confiaron en que recuperarían su inversión, llevan años esperando una solución amistosa.

En este punto de la conversación, Lequio no pudo contenerse y lanzó un comentario contundente sobre la situación: “No me parece ni medio normal, que una señora que viaja en avión privado, que duerme en hoteles de 5 estrellas, tenga amigos de toda la vida al borde de la ruina”.

El colaborador se mostró tajante y dejó entrever que, a su juicio, Pantoja no tiene intención de resolver el problema. “Una deuda que se alarga diez años, es una deuda que no hay intención de pagar”, sentenció.