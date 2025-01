Primeras palabras de Belén Esteban tras descubrirse la investigación sobre la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez

Sin duda uno de los temas más comentados en los medios de comunicación ha sido la reciente investigación sobre el presunto delito de maltrato infantil a Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. Ante la conmoción que ha causado esta noticia una de las voces más esperadas ha sido la de Belén Esteban. La relación de la tertuliana con Anabel Pantoja es conocida por todos, ya que ambas han compartido momentos de amistad y cercanía en el pasado, lo que hace que sus declaraciones sobre este asunto se conviertan en un foco de atención.

Durante los últimos días, la pequeña hija de Anabel ha estado luchando por su salud en la UCI, lo que ha generado una ola de apoyo por parte de amigos, familiares y seguidores. Belén Esteban, quien ha sido muy cercana a la familia, no dudó en estar presente y apoyar a su amiga en este difícil momento, como ya lo hizo en su momento cuando la hija de Anabel fue ingresada. "Hemos ido los amigos y la familia", compartió la televisiva en una de última intervencion, destacando la importancia de estar cerca de los seres queridos cuando más lo necesitan.

Esta tarde en sue espacio como colaboradora en 'Ni que fuéramos Shhh' en Canal Quikie, la atención de todos estaba puesta en lo que Belén Esteban pudiera decir sobre la investigación que ha salido a la luz. Sin embargo lejos de entrar en detalles sobre el caso, la tertuliana ha dejado claro que, aunque entendía el interés de los medios, su postura seguía siendo la de mantener la privacidad de los implicados: "Yo no voy a hablar nada de este tema porque yo no he hablado con ella. Por supuesto, si hubiera hablado con ella tampoco iba a decir lo que me ha dicho", ha asegurad, dejando claro que el respeto por la intimidad de Anabel y su familia era lo más importante para ella.

"En sus palabras, también dejó claro que, a pesar de ser un tema que ha generado gran expectación, los únicos que deberían hablar sobre este asunto son Anabel Pantoja y David Rodríguez: "Yo creo que aquí, como he dicho cuando mi niña ha estado en el hospital, que hemos ido los amigos y la familia, aquí los únicos que tienen que hablar son Anabel y David", concluyó, reafirmando su apoyo incondicional a la familia de su amiga.