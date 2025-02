Ana Rosa repasó su trayectoria en televisión y recordó su pique con Maria Teresa Campos: "No he sido íntima amiga"

Ana Rosa Quintana sorprendería ayer al ser la invitada principal de 'De Viernes'.La periodista, de plena actualidad por su salto a las mañanas, repasó con Santi Acosta y Bea Archidona su trayectoria y aclaró como fue su relación con María Teresa Campos.

Sus inicios se remontaron a 1982, cuando la presentadora se hacía cargo del 'Telediario'. En 1994, daría el salto a 'Veredicto', en Telecinco. Hasta llegar al momento de coincidencia entre ella y María Teresa Campos.

"Teresa era muy grande, era un rival muy complicado cuando estábamos las dos, porque ella era muy rápida y muy graciosa, muy ingeniosa y muy directa", comenzaba diciendo Quintana.

"Yo con Teresa no he sido íntima amiga porque no hemos coincidido, pero, si yo he necesitado a Teresa alguna vez, la he tenido siempre, y si ella me ha necesitado, yo también. Creo que eso es ser compañeros", reconocía antes de negar varias mentiras que se han dicho sobre su relación y equiparándola a la de su gran rival en la actualidad: "Ha habido mucho invento. Pero bueno, a mí eso me pasa todo el rato, también con Susanna Griso".