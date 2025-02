Terelu Campos da el salto al teatro y desata reacciones en el mundo de la interpretación: "El pecado es del que la llama"

Terelu Campos afronta un nuevo desafío profesional lejos de los platós de televisión. La hija de María Teresa Campos debutará como actriz de teatro en la comedia 'Santa Lola', compartiendo escenario con César Lucendo. La obra, producida por Dibildos Producciones, se estrenará el próximo 26 de abril y supone un cambio de registro en la carrera de la tertuliana de '¡De viernes!'.

No es la primera vez que Terelu se adentra en el mundo de la interpretación. En televisión, participó en la serie 'Paquita Salas' y en cine apareció en '¿Quién es quién?' Este mismo diciembre de 2024. Sin embargo, su incursión en el teatro ha generado opiniones divididas en el sector. En 'Espejo Público', Gema López señalaba que “algunos actores piensan que es una intrusa”, después de preguntar a miembros de este gremio.

El programa de Antena 3 recogió diferentes reacciones de profesionales, como la de Lolita Flores, que le deseó suerte, pero advirtió que “es una profesión muy dura porque hay que estudiar mucho. También hay que levantarse muy temprano”. Nacho Guerreros, actor de 'La que se avecina', fue más conciliador: “Puede ser chocante, pero quién sabe, en este oficio no hay nada escrito. Que lo disfrute y que se forme”.

Uno de los comentarios más llamativos fue el de Mariano Peña, conocido por interpretar a Mauricio Colmenero en 'Aída'. Al conocer la noticia, mostró sorpresa antes de opinar: “Si le siguen llamando hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor como yo no puedo construir puentes. El pecado no es de ella, es de los que la llaman”. Y concluyó diciendo que “cualquiera puede ser actor o actriz”.