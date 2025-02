Aitana se abre en su documental y se compara con Verónica Forqué: "Todo el mundo reacciona cuando ya es muy tarde"

Netflix ha estrenado este viernes 28 de febrero la docuserie 'Aitana: Metamorfosis', donde la artista se abre sobre su experiencia desde que salió de 'Operación Triunfo', y en el segundo episodio, la cantante habla sobre las críticas que recibe en redes sociales, pues aunque se siente muy querida, también es blanco de muchos comentarios negativos.

Durante una conversación con unos amigos, Aitana comenta que "si una persona se va a sentir mejor criticándome, yo soy su saco de boxeo, no me importa", aunque reconoce que ha tenido que hacer mucha terapia para estar bien ante estas actitudes. De hecho, afirma que mucha gente la critica pues "no sabe lo que hay detrás".

Es entonces cuando Aitana hace referencia al suicidio de la actriz Verónica Forqué, de la que comenta que "se murió y [la prensa] se hizo eco muchas cosas de sus últimas entrevistas o de sus últimas apariciones, de la gente riéndose o hablando de cómo estaba o de las declaraciones que daba".

Sobre esto, reflexiona diciendo que "cuando murió, que se explicó un poco todo lo que había detrás, hubo mucha gente que salió a decir que 'deberíamos tener más cuidado de las cosas que decimos, de cómo nos sentimos' y siento que todo el mundo reacciona cuando ya es muy tarde, y eso es lo que a mí me da pena".