Una malagueña sorprende a Juan y Medio con su sinceridad sobre las citas: "Buscan un braguetazo"

Las redes sociales y las aplicaciones para conocer gente han multiplicado las posibilidades de quienes se adentran en sus fauces en busca de la persona adecuada con la que compartir sus días y encontrar un nuevo amor. Sin embargo, la inmediatez que ofrecen estas herramientas y la mayor facilidad para relacionarse que permiten también han propiciado las interacciones esporádicas que huyen de ese objetivo duradero y sentimental que conllevan las relaciones de pareja. Es lo que asegura que le ha pasado a Toñi, una malagueña que ha acudido al programa de Juan y Medio para hallar una pareja tras su "fracaso" a través de Internet.

La mujer de 60 años y natural de Villanueva de la Concepción, en Málaga, ha sorprendido al presentador de 'La tarde, aquí y ahora' de Canal Sur y a todo el público con su naturalidad al narrar la conclusión a la que ha llegado tras probar las nuevas tecnologías como método para abrirse al mundo y conocer nuevas personas. "Buscan un braguetazo", asegura la mujer.

El presentador ha aprovechado las risas del público y la complicidad de la malagueña para comentar que durante la cita, Toñi quiere ir a tomar café, pero que en la actualidad "eso no se limita a lo que es una tacita de café". "No, la gente no busca otra cosa que un braguetazo, nada más", responde divertida la mujer. Ante esto, Juan y Medio continúa con la broma y le pregunta: "Pero, ¿esto qué es? ¿Un bar que hay allí en tu pueblo?".

La respuesta de Juan y Medio al problema de los "braguetazos"

El ingenio del presentador ha provocado las carcajadas de los allí presentes, que han aumentado aún más tras la respuesta de Toñi: "No, en mi pueblo hay muchos bares, pero esto es lo que te encuentras vayas donde vayas. Eso es lo que hay en internet, no hay otra cosa".

Ante esta afirmación, Juan y Medio no ha dudado en hacer partícipe de la trama a los espectadores que se encontraban en el plató y les ha preguntado si creen que esto es verdad, tras lo que se ha oído un unísono sí. Ante esto, el presentador ha respondido rotundo y divertido: "Dicen sí, pero no tienen ni idea".

Tras la mala fortuna a la que se ha enfrentado Toñi en su andanza a través de las webs de citas, esta malagueña de 60 años y divorciada ha decidido acudir al programa de Juan y Medio para batallar contra esa "suerte" y encontrar a alguien con quien tener una relación duradera y real.