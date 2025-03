'Supervivientes 2025' se enfrenta a una tormenta histórica que aísla a los concursantes en Cayos Cochinos

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' han vivido una de las noches más duras de la edición tras quedar completamente aislados en Cayos Cochinos debido a un temporal de viento y lluvia que ha paralizado toda la logística del reality. Según avanzaron en 'Tardear', el equipo del programa no ha podido acceder a la isla ni por mar ni por aire, lo que ha complicado la organización de la próxima gala de 'Tierra de nadie'.

"No han podido ni dormir, es una de las noches más infernales que han vivido los supervivientes de todas las ediciones", explicó Miguel Ángel Nicolás, mientras que Frank Blanco recalcó la gravedad de la situación: "Los concursantes y el equipo se han visto sorprendidos por la primera gran tormenta de 'Supervivientes 2025' que no ha acabado todavía". La intensidad de la lluvia y el viento ha dificultado incluso la posibilidad de que Anita y Manuel puedan realizar el tradicional salto desde el helicóptero en su reencuentro con Montoya.

Mónica Hoyos, con experiencia en el reality, describió la dureza de estas condiciones extremas en la isla: "Es muchísimo peor una tormenta en la isla cuando no tienes hacia dónde ir que incluso el no comer". Mientras tanto, la organización de 'Supervivientes' trabaja contrarreloj para evaluar si la gala de este martes podrá celebrarse con normalidad. "No saben cómo va a estar la palapa", advirtió Nicolás sobre el impacto del temporal en las infraestructuras del programa.

A pesar de la situación extrema, 'Tardear' quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los familiares de los concursantes. "No preocupemos a los familiares. La cuestión es que se están viviendo horas difíciles pero los concursantes están bien", aclaró Frank Blanco. Verónica Dulanto, por su parte, subrayó la profesionalidad del equipo del programa: "El equipo de 'Supervivientes' tendrá un plan B, C o Z". La tormenta sigue activa y la incertidumbre sobre la emisión de la gala de esta noche se mantiene.