Eva Ruiz pierde los papeles en Juan y Medio tras el 'zasca' de una malagueña: "No soporto el tema..."

La visita de una malagueña al programa 'La tarde, aquí y ahora' de Canal Sur, presentado por Juan y Medio, se ha saldado con su compañera de programa, Eva Ruiz, "picada" y "enrabietada" por el 'zasca' que la vecina de Arroyo de la Miel le ha dado en pleno directo.

Mari, una mujer de 80 años, ha acudido al conocido espacio televisivo para encontrar el amor y hacer frente a la soledad que siente desde que perdió a su marido, ya que "me está siendo muy difícil de llevar". La malagueña se ha mostrado risueña y participativa en todo momento con los allí presentes y se ha presentado como "independiente y activa", pero ha puesto una petición muy concreta para participar en el programa: que encuentren a su futura pareja antes de mayo.

"Hay que darse prisa, Eva Ruiz", le ha expresado en tono risueño el presentador. Ruiz le ha preguntado a la malagueña el motivo de esa fecha tan concreta como límite, a lo que la mujer ha señalado: "Porque no quiero echarme otro año encima, porque los años para mí son malísimos y no los soporto", ha explicado la mujer.

Ante esto, Eva Ruiz ha continuado hablando de la edad y ha insistido: "Porque tú en mayo cumples 81 años". Lo que ha provocado la reprimenda en tono de burla por parte de la vecina de Arroyo de la Miel: "Calla, no lo digas, no soporto el tema de la edad". Juan y Medio ha aprovechado la ocasión para importunar a su compañera y le ha recalcado: "Ha tenido que decirlo. Peo no te preocupes Mari, que no te va a hablar de otra cosa en todo lo que queda de tarde".

Un comentario que ha despertado las carcajadas cómplices del público, que han aumentado aún más con la respuesta de Mari: "Juan, hijo, tienes la gloria ganada. Tú no, Eva, porque vas a estar dando la lata".

Juan y Medio, victorioso tras el comentario a Eva Ruiz

"Yo estoy contento, porque se lo han dicho en su cara y no he sido yo", ha señalado el presentador mientras hacía un gesto victorioso con los brazos por el escarmiento que la malagueña ha dado a su Ruiz.

Ante el semblante de la comunicadora tras esta escena, Juan y Medio ha recalcado rotundo: "Ya se ha picado, se ha enrabietado", a lo que ella ha indicado su frustración por el hecho de que su compañero pueda hablar de la edad de Mari y ella no. "Pero hay que saber decirlo", le ha expresado el presentador.

Sobre los motivos por los que prefiere no hablar de su edad, Mari ha asegurado: "La edad es muy fea. Verme en el espejo, cuesta. Hay personas que lo llevan muy bien porque la han vivido y la lucen". Ante esta afirmación, Juan y Medio le ha intentado alentar: "Tú tienes razones con tus 80 años para no quejarte".

Un ánimo que ha intentado reforzar Eva Ruiz, que le ha indicado: "Te pasa porque no estás feliz con la vida que llevas, pero cuando vuelvas a estar acompañada, te va a encartar la edad que tienes porque vas a estar feliz".