Melody: "Estoy por encima de cualquier proyecto, después de Eurovisión seguiré luchando por mi carrera"

Conocimos a Melody siendo una niña prodigio y una máquina de crear hits. Sin embargo, con el paso de los años la creadora de canciones pegadizas desapareció y se centró en la formación de su don: la voz. A pesar de que regresó con fuerza y la misma pasión por su profesión, le fue difícil dar de nuevo con su hueco. Lo que nunca perdió, eso sí, fue el cariño de varias generaciones de todo un país. Esa misma gente fue quien votó por 'Esa diva' para alzarse con la victoria en la edición del Benidorm Fest 2025 y representar así a España en Eurovisión, el festival de música más importante a nivel internacional.

Ahora, un mes después de levantar el micrófono de bronce en la ciudad alicantina y experimentar en primera persona lo pasional que resulta el fandom eurovisivo; hablamos en su hotel, apenas unas horas de la celebración de los Premios DIAL Tenerife, para reflexionar sobre todo ello.

-¿Qué tal te encuentras? ¿Más ilusionada o cansada?

-Ahora mismo tengo un torbellino de emociones. Me encanta la música, disfruto del arte. Llevo muchos años entregada a esta profesión, luchando, y ahora mismo vivir estos momentos de creación es muy gratificante. Además, a pesar de que todo pasa muy rápido, estoy contenta de poder compartir con el público este momento que estábamos esperando tanto ellos como yo.

"En Eurovisión no hay sitio para el fracaso"

-Y en estos momentos de tanta entrega, ¿cómo consigue conciliar Melody su profesión con su bebé de un año y sin olvidar que ella también es mujer, además de madre, y existe?

-Como tú lo estás diciendo, es que no hay palabras que lo puedan definir mejor. Tengo un bebé, soy mamá, es un niño de un año que es un bombón y me tiene loca. Justo antes de empezar esta entrevista, por ejemplo, he hecho una videollamada con él y está para comérselo. Ahora mismo, intento compaginarlo lo mejor posible. Estoy viviendo una etapa que me tiene completamente absorbida y también la quiero compartir con mi familia. Para mí es importante que mi hijo cuando sea grande sepa que las cosas cuestan, que no caen del cielo, que hay que currárselo. En mi opinión, creo que de la mejor manera que se lo puedo enseñar es poniéndolo en práctica.

También quiero decir que no soy la primera ni la última. Casi todas las mamás tienen que conciliar con su trabajo y yo soy una más, exactamente igual que todas ellas.

-Da la sensación de que no hay escenario que se te resista. Ni el más grande y tampoco el más pequeño.

-Como artista siempre me ha gustado darlo todo en todos los escenarios. Por supuesto, entendiendo que uno siempre no se puede encontrar igual. Yo también me pongo mal, me enfermo, pero quien me conoce sabe que respeto las tablas del escenario más pequeño al más grande. A veces, incluso, de los proyectos pequeños te salen grandes cosas. Yo creo que la vida termina premiando ese respeto por la profesión.

Ahora mismo estoy ofreciendo un show que me limita muchísimo, pero cuando voy acompañada de los músicos se nota que la gente lo disfruta. Hay gente que ha llegado a venir llorando después de un espectáculo, imagínate. Vivimos un presente en que el estamos constantemente acelerados y ese es mi ratito con ellos, con la gente que me sigue y quiere disfrutar de mi música. Se vuelven locos y eso me enorgullece muchísimo. No hay mayor galardón que hacer un concierto y que la gente diga “¡me siento nueva!”.

-Se cumple un mes de tu victoria en Benidorm Fest 2025. Con total sinceridad, ¿en la intimidad nunca has llegado a arrepentirte de tu participación en el concurso?

En algún momento uno siempre puede llegar a tener alguna emoción encontrada porque no es lo mismo hacer una gira que entrar de lleno en el fenómeno eurofán. Aquí que todo el mundo opina, todo el mundo habla, todo el mundo sabe... Lo viven todo con pasión. ¡Mucha pasión! Y yo también soy muy pasional, pero a la vez soy una artista muy discreta. No estoy tan acostumbrada a ciertas exposiciones y comentarios, pero tranquilidad que me acostumbro muy rápido porque me encanta y respeto el arte.

"Soy muy sensible, intento evadirme de las críticas porque no me suma"

En la música vivimos muchos sacrificios y en ocasiones me llevo las manos a la cabeza y pienso “¡qué locura!”, pero por suerte estoy satisfecha del paso que he dado y, por tanto, de todo lo que estoy viviendo.

-¿Y a la polémica se acostumbra una fácil?

-Hay algo que es evidente y es que la gente siempre va a opinar del que es artista y personaje público. ¿La diferencia? Que hay opiniones que son constructivas, que me parecen muy bonitas porque aún tengo que aprender mucho y quiero hacerlo, por lo que escucho constantemente. Eso sí, lo que no termino de encajar son las opiniones destructivas. Sé que todos tenemos nuestras mochilas y muchas veces el que critica descarga su ira contra los artistas a través de las redes sociales, entonces no voy a juzgar a nadie. Intento evadirme de eso porque no me suma.

-¿Has tenido en cuenta alguno de esos comentarios de cara a mejorar la propuesta para la final de Eurovisión?

-Yo quiero mejorar constantemente. Una cosa es Benidorm Fest y otra muy distinta es Eurovisión. Las cosas como son. Ahora tengo un equipo muchísimo más grande. El escenario de Eurovisión es una auténtica pasada, por lo que vamos a intentar aprovecharlo muchísimo más porque las posibilidades son infinitas.

-Entonces, ¿eres de las que lee lo que se dice de ella en redes sociales?

-No tanto, pero a veces me lo hacen llegar o irremediablemente de algunas cosas me termino enterando. Pero no tanto porque soy una persona muy sensible y hay cosas que no me hacen bien.

-Las últimas noticias que giran en torno a tu revamp en redes sociales es que estás poco o nada satisfecha con el resultado. ¿Es cierto?

-Yo estoy muy contenta. A ver, yo llegué con una apuesta al Benidorm Fest que ya de por sí era muy potente. Y hay muchas cosas de esa versión que me encantan. Sí que es verdad que entiendo que cuando una da el salto y va a Europa tiene que adaptarse al sonido, que es muy diferente.

Hace unos días, por ejemplo, leí un comentario del revamp que decía “ahora sí es un temazo”. Perdona, pero no. La canción ya era un hit antes de los arreglos y ahora. Le hemos quitado algunas capas, antes tenía más pistas, pero la base es exactamente la misma. Simplemente se han destacado algunos instrumentos un poquito más, pero que es ‘primo hermano’, no es que haya cambiado radicalmente. Por ejemplo, una parte que a mí me parece brutal de esta versión es la del baile. Creo que ha ganado, la verdad. Y luego, por ejemplo, el principio va a tener mucho que ver con la puesta en escena. Le va a favorecer. Yo era la primera persona que quería que comenzara lento… De hecho, tengo una versión que próximamente se estrenará y es una versión épica, el tema suena brutal.

-Nos consta que tu equipo está completamente seguro de que llegarás a la final de Eurovisión y clavarás cada nota y cada plano. Sin embargo, ¿el polémico fallo de sonido de tu semifinal no despertó en ti cierta inseguridad?

-Ni siquiera pienso en eso porque problemas técnicos podemos tener todos los días, además, no soy perfecta. Batacazos puedo tener todos los días. Sin embargo, no tengo miedo porque lo he cantado mil millones de veces, lo he ensayado y ha salido perfecto. También es verdad que el sonido te puede jugar una mala pasada, que es lo que me pasó en Benidorm Fest, pero lo que voy a hacer es prepararme por si hay un problema así y estar lista.

"Ahora estoy en todos lados, pero soy la misma artista del año pasado"

-Al final no deja de ser injusto juzgar la trayectoria profesional de cualquier artista por tres minutos…

-Te voy a decir una cosa: me queda mucho por aprender, pero yo estoy por encima de cualquier proyecto. Me explico: soy persona antes que nada y luego Eurovisión pasará y seguiré luchando como llevo haciéndolo tanto tiempo. En el presente estoy todos sitios y todo el mundo está loco, pero sigo siendo la misma artista que el año pasado.

-Sácanos de dudas: ¿es Ana Obregón la “diva que despreciaba a los demás del camerino”?

-Esa parte de la canción no está escrita pensando en alguien en concreto. Se ha hecho en general, de verdad. Porque sí, porque es verdad que de toda la vida de Dios ha existido ese tipo de diva.

-¿Qué tal es la relación actual con tus antiguos escenógrafos, ese equipo con el que ganaste el Benidorm Fest? ¿Son ciertos los rumores que aseguran que no hubo entendimiento por ambas partes?

-No. Con ellos tuve una muy buena relación y fue súper bien. Cuando nosotros nos pusimos a trabajar, nos sentamos en una mesa y dijimos “¿qué vamos a hacer?”. Partimos de la base de que no se puede hacer todo lo que uno tiene en la mente. Hay limitaciones, ¿me explico? De verdad, yo no tuve ningún inconveniente con el equipo encargado de la escenografía del Benidorm Fest. Además, lo digo con la boca llena.

Otro ejemplo: los bailarines vienen conmigo a la gira. Lo que pasa que ahora mismo ya hemos pasado a otra fase, una en la que evidentemente ya hay más gente que toma las decisiones.

-¿Qué sería para Melody triunfar y fracasar en Suiza?

-No hay sitio para el fracaso. Tengo muy claro lo que quiero hacer y voy a disfrutarlo.