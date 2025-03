Un campeón inesperado, una caída al suelo y tres tartas inolvidables: así se anunció al ganador de 'Bake Off'

La segunda edición de ‘Bake Off: famosos al horno’ cerró sus puertas este viernes con una de sus galas más intensas. Mario Marzo, actor y músico, se coronó ganador del talent culinario de La 1 tras superar tres pruebas de alto voltaje y una caída al suelo que casi le deja fuera. El jurado, formado por Eva Arguiñano, Paco Roncero y Damián Betular, le otorgó la victoria por su trío de tartas final, que él mismo tituló “tres horas con Mario”, en homenaje a su familia.

Marzo, visiblemente emocionado, no solo se llevó el título: también el premio de 100.000 euros, que anunció que donará íntegramente a la Fundación Aladina y Autismo España, un gesto que le valió la ovación de sus compañeros y del equipo del programa.

La final reunió a los cuatro mejores: Lidia Torrent, Nagore Robles, Pol Espargaró y el propio Mario. Todos ellos brillaron con sus petit gateaux y sus tartas macaron, aunque Pol fue el primer eliminado antes de la prueba definitiva. “Me sentía el más flojo de los cuatro y todos merecéis ganar”, reconoció el piloto al despedirse.

La última prueba, en la que cada finalista debía hornear tres tartas que contaran su historia personal, fue una auténtica montaña rusa. Mario llegó a derrumbarse, literalmente, cuando no lograba sacar adelante una de las elaboraciones. “No me sale, no puedo”, se le escuchó decir antes de caer al suelo. Pero su compañero Pol regresó a plató solo para abrazarle, lo que le dio la energía necesaria para continuar.

Con todos los exconcursantes presentes, el jurado emitió su veredicto tras una cata muy reñida. “El ganador de la segunda temporada de 'Bake Off' es Mario Marzo”, anunció Damián Betular. Aplausos, lágrimas y abrazos marcaron el desenlace de una edición que ha sabido combinar humor, emoción y cocina con un sabor muy dulce.