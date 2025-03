María León romperá su silencio en ‘Lo de Évole’ sobre su altercado policial: "Han intentado condenarme de otra manera"

María León dará este domingo 30 de marzo su entrevista más personal hasta la fecha. Será en ‘Lo de Évole’ donde la actriz abordará por primera vez el juicio al que se enfrenta por un presunto atentado a la autoridad, tras ser detenida en octubre de 2022 por un altercado con una agente de la Policía Local de Sevilla. La entrega ya ha comenzado a promocionarse con un avance cargado de declaraciones contundentes.

“Me han ofrecido hacer un acuerdo, pero yo no he querido doblegar”, explica León en la charla con Jordi Évole. El periodista, sorprendido por su negativa, le recuerda que existe la posibilidad de ser condenada. La actriz responde con firmeza: “Han intentado condenarme de otra manera y ha sido mucho más doloroso. Quiero sentir que de alguna manera yo me he colocado y me he puesto enfrente. ¿Para defender qué? Nada, no voy a ganar, pero un poquito de resistencia voy a hacer”.

Durante la conversación, el presentador también preguntará por los abusos en la industria del cine español. “¿Te han preguntado mucho por el #MeToo en el cine español?”, plantea Évole. “Poco me han preguntado para lo que deberían”, replica ella. En ese momento, León revela una vivencia concreta: “Hay un director conocido al que le hice tres veces la cobra”. “Se cuenta poco esto”, señala el periodista. “Pero pasa mucho”, sentencia la intérprete.

La charla, según ha adelantado la cadena, también incluirá otras reflexiones sobre su vida personal, su visión del compromiso político y su relación con los medios. Un episodio que se perfila como uno de los más relevantes de la temporada y que podría reabrir el debate sobre la presión mediática y judicial en casos que afectan a rostros conocidos.