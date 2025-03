'¡De viernes!' consigue al personaje del momento: rompe su silencio por primera vez en televisión

Jota Peleteiro se prepara para sentarse por primera vez en un plató de televisión. Será este viernes 28 de marzo en '¡De Viernes!', donde el exfutbolista hablará en directo, en respuesta a la dura entrevista que Jessica Bueno concedió semanas atrás al mismo programa. La noticia ha generado gran expectación y ya ha provocado la primera reacción pública de la modelo.

Jessica, que recientemente decidió borrarse de la piel un tatuaje con el nombre de su exmarido, ha respondido con contundencia al anuncio: "Es un hombre con tanto misterio y todo lo ha hecho tan mal… No sé si lo hace por dinero, querrá limpiar su imagen". Sin embargo, ha dejado claro que no teme lo que Peleteiro pueda decir en televisión: "No tengo ningún miedo".

En su anterior intervención en '¡De Viernes!', Jessica relató el calvario que vivió tras descubrir la infidelidad de su entonces marido. "Vi una foto de ella, le decía que tuviese cuidado. En verano veo unos mensajes entre él y su directora con demasiadas confianzas... Me metí en la conversación y vi unos mensajes que no eran de un trabajador y su jefe". Según contó, su reacción fue inmediata: "Me entró un ataque de nervios, le pedí explicaciones y me dijo que cómo podía desconfiar de él, que jamás me haría eso".

Jessica aseguró que recibió pruebas de otras mujeres que habían estado con Peleteiro en su propia casa: "Pasó todo el verano con ella. Empezó a mandarme capturas de pantalla de cómo se conocieron". A partir de ese momento, la separación se tornó aún más complicada por la custodia de los hijos y los problemas de comunicación.

Entre lágrimas, recordó uno de los episodios más duros tras la ruptura: "No es que intentase suicidarme, fue una vía de escape, yo necesitaba escapar. Fue todo tan seguido, los mensajes anónimos, las chicas, las fotos y el dejarme como lo hizo después, que no llegó a casa, desapareció. Era revivir todo otra vez, quería desconectar mi mente, era demasiado ya".