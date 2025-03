El programa de Juan y Medio 'tutela' a una malagueña tras conocer su dura historia: "No podemos tolerar que vuelva a pasar por esto..."

"En este programa hay historias con las que nos identificamos, que nos conmueven y que, en ocasiones, nos dejan paralizados. Y cuando te llega alguien como Carmela, que te cuenta una vida tan terrible que no puedes ni imaginártelo, te das cuenta de que muchísimas veces sobredimensionamos las cosas más tontas y simples que nos ocurren en la vida". Visiblemente emocionado, Juan y Medio ha relatado así la historia que más ha emocionado a los presentes en el espacio de Canal Sur 'La tarde, aquí y ahora'.

La protagonista es Carmela, una mujer de 75 años vecina de Almayate, en la provincia de Málaga, cuya vivencia ha conmovido de tal modo al programa que ha hecho que su equipo decida "tutelarla" para evitar que vuelva a pasar malos momentos en su vida. "Vamos a estar especialmente encima y controlar todas las citas y a tener todo esto vigilado al máximo porque no podemos tolerar que esta señora vuelva a pasar por esto...", ha señalado el presentador.

Tal y como ha relatado la malagueña en el programa, su vida no ha sido nada fácil, pues su marido le dio una vida "horrible" por culpa de la bebida. "Solo pide conocer a un hombre que no le chille. Estamos a ese nivel ya, buscando a un hombre que no la maltrate", ha afirmado con pesar el presentador.

Esta malagueña emociona a Juan y Medio con su dura historia

Pero su dura historia no acaba aquí, sino que la mujer se ha tenido que enfrentar al más grande de los dolores al perder a sus tres hijos y a su segundo marido. "Hace 45, 46 años que yo caí, que no tengo ilusión, porque se murió mi hijo con 23 años, luego después se murió mi otro hijo con 20 años justos. Me quedaba una hija y la perdí hace dos años, y a mi marido, hace un año", ha contado con una profunda tristeza la mujer.

Pero, a pesar de la crudeza de su vida, Carmela no pierde la esperanza de vivir algo bonito con lo que disfrutar de su vida a pesar del sufrimiento: "Espero que haya algo bueno para mí, que el señor me tenga algo guardado. No me lo va a dar todo malo. Espero que antes de morirme, me dé algo bueno para que me muera tranquila", ha explicado esta mujer tras asegurar que no ha disfrutado "de nada de la vida".

"Es difícil de asimilar que esta mujer haya sufrido tanto en la vida y, encima, lejos de pedir justicia, pide un poco de esperanza, de felicidad, porque ya le toca vivir algo bonito. Viene con ilusión de vivir algo feliz", ha asegurado la copresentadora Eva Ruiz.

A lo que Juan y Medio ha respondido: "¿Saben lo que es que alguien llegue en ese estado y se vaya de aquí riéndose por primera vez en muchísimo tiempo? Qué más da si eres líder de audiencia o no. Si alguien como ella encuentra consuelo y ayuda aquí, lo demás es absurdo".