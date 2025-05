"Supertenso" cara a cara en Telecinco: Belén Rodríguez y Terelu Campos se encuentran con "gran disgusto" para una de ellas

Este domingo, Belén Rodríguez y Terelu Campos se cruzaron por sorpresa en los pasillos de Mediaset, un encuentro que terminó con la primera abandonando el edificio visiblemente afectada. La relación entre ambas está rota desde hace meses, pero este cara a cara no ha hecho más que reforzar la distancia que las separa.

Según ha explicado en directo el periodista Jorge Moreno, presente en el momento del reencuentro, Terelu se giró, sonrió y lanzó una frase que lo cambió todo: "Se ha reído y ha dicho que ya se verían. No se ha querido acercar y se ha marchado”. En un primer momento, Belén Rodríguez pareció tomárselo con humor, pero pronto ese gesto cambió. “Se lo había tomado a broma al principio y se ha ido a casa con un disgusto, se ha ido tocada”, añadió el redactor de 'Fiesta'.

La escena fue tan llamativa que los periodistas del programa llegaron a escenificar lo ocurrido en plató. Según Moreno, Belén esperaba, al menos, un saludo cordial de su examiga: “Ella pensaba que se iba a acercar a saludarla”. Sin embargo, Terelu evitó cualquier contacto, algo que dolió especialmente a Rodríguez, que después escribió a Moreno: “Tengo un disgusto por lo que ha pasado”.

La tensión entre ambas ya se había hecho pública semanas atrás, cuando Belén confesó en 'Fiesta' que no tenía intención de retomar la relación con Terelu, especialmente tras sentirse decepcionada durante su enfermedad. “Cuando me ingresaron llamó a un amigo en común. Eso me parece todavía peor”, dijo entonces, dejando claro que no busca una reconciliación. No obstante, sí destacó el apoyo que ha recibido por parte de Carmen Borrego: “Hemos retomado la amistad. Me deja ropa, me hace comida y hablamos 80 veces al día”.