Conmoción en el programa de Juan y Medio por la dura experiencia de una malagueña con su expareja: “No me permitía que me maquillara..."

La experiencia de una malagueña de Cortes de la Frontera ha dejado sin palabras a Juan y Medio y a su compañera, Eva Ruiz, durante el programa 'La Tarde, aquí y ahora' de Canal Sur. Como ocurre con cada uno de los solteros que acuden a este espacio televisivo, los presentadores han entrevistado a Toñi para conocerla en profundidad y saber más de ella para facilitar la búsqueda de esa persona especial que acompañe sus días.

Ha sido en ese momento cuando la malagueña ha contado las vivencias que sufrió con su anterior pareja, con quien estuvo 20 años casada y del que se separó a los 40 años tras una complicada vida juntos. "Al principio era todo muy bonito. Yo sabía que él bebía, pero no más de la cuenta. Pero cada vez fue a más e, incluso, afectó a su salud", ha explicado la mujer.

Ante esta situación, Toñi se esforzó por mantenerse a su lado y ayudarle en todo el proceso, pero su marido no estaba dispuesto a enfrentarse a su enfermedad: "Yo intenté ayudarle de todos los modos posibles para que lo dejara, pero él no se daba cuenta de que tenía un problema. No lo reconoció nunca, ni cuando cayó enfermo".

"Yo siempre estaba pegadita a él para los médicos, para todo, pero la relación se fue desgastando", ha relatado la mujer. Una problemática a la que se sumaba la falta de cariño que Toñi recibía de su esposo, que "nunca ha sido demasiado cariñoso". "Nunca te habías sentido querida como te hubiera gustado", le ha indicado Eva Ruiz, a lo que la mujer ha contestado con un rotundo "no".

La malagueña acude a Juan y Medio para volver a enamorarse

A esto se sumaba otro factor que hizo a Toñi replantearse la relación hasta acabar divorciándose: los celos. "Era celoso. Estando casada no me he arreglado nunca, ni me he maquillado, ni nada. Él no me lo permitía ni quería que me maquillara ni me pusiera un escote", ha explicado la mujer que nació en Benalauría.

Su entorno la animaba a divorciarse, pero ella se negaba a hacerlo porque "lo quería mucho" y sentía que iba a dejar a sus hijos sin padre. Sin embargo, a los 40 años decidió dar el paso, separarse y trasladarse a Estepona durante un tiempo al amparo de sus hermanas para recomponerse.

Ahora, a sus 57 años, ha acudido al programa de Juan y Medio para buscar esa relación en la que no solo vuelva a enamorarse, sino que sienta, "por primera vez", que la otra persona también está enamorada.