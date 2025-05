Aitana, ¿arrepentida de su ruptura con Miguel Bernardeau?: "A su lado viví mis mejores años"

Aitana ha desatado la emoción con el lanzamiento de "Cuando hables con él", uno de los temas más sentimentales de su nuevo disco que verá la luz el 30 de mayo. La letra de la canción, que ya circula entre sus seguidores, ha sido interpretada como un homenaje velado a Miguel Bernardeau, el que fuera su novio durante casi cuatro años. “Porque a su lado viví mis mejores años”, canta la artista, en una confesión directa y llena de nostalgia.

“Dile que me viste, que le mando un hola / que, aunque no sé muy bien lo que está haciendo ahora / yo de corazón espero que esté bien”, empieza la canción. Pero el tono melancólico se intensifica: “Y dile que de vez en cuando pienso en él... / Pero no le cuentes todo / que no le quiero hacer daño / porque a su lado viví mis mejores años”.

Aitana continúa abriendo su corazón en frases que no dejan lugar a dudas: “Yo sé que dejarle fue una estupidez / cómo lo siento / y aún me estoy muriendo por hablar con él... / Que le echo de menos, que lo quiero ver... / Porque, aunque pasen años, yo lo llevo dentro.”

La relación entre la cantante y el actor comenzó en 2018, poco después de 'Operación Triunfo', y terminó a finales de 2022, coincidiendo con el estreno de 'La última', la serie de Disney+ en la que ambos daban vida a una pareja.

Tras su ruptura, Aitana inició una relación con Sebastián Yatra, marcada por altibajos y una reconciliación con el tema "Akureyri". Pero en agosto de 2024 se anunció el final definitivo de ese vínculo. Actualmente mantiene una relación con el youtuber Plex, aunque su nueva canción sugiere que los recuerdos de su historia con Miguel siguen muy presentes.

“Que me perdone por las canciones / la música también se equivoca / porque tus ojos azules me volvían loca”, remata Aitana, en lo que podría ser uno de los mensajes más personales de su carrera.