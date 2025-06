Alba Carrillo, sin filtros sobre Feliciano López: "Mira si era facha que ni con polvos se volvió rojo"

Alba Carrillo ha vuelto a generar titulares con su visita a ‘Hoy por Hoy’, donde ha conversado con Àngels Barceló sobre política, televisión y relaciones personales. La modelo, que recientemente viralizó una frase en una entrevista ("hasta el más facha se vuelve rojo por un polvo"), ha reafirmado su postura con nuevas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.

Durante la charla, Alba Carrillo ha defendido el derecho a posicionarse políticamente, a pesar de que muchas empresas prefieran personajes “aburridos y sin criterio”. La colaboradora televisiva ha reconocido que al principio no se atrevía a expresarse, pero con el tiempo cambió: “Por juventud no me significaba tanto. Siempre está bien llevar una chica guapa y discreta, pero yo ya no soy esa”.

La reflexión la llevó a hablar abiertamente sobre sus antiguas parejas, en especial Feliciano López: “Éramos dos mundos totalmente diferentes. Eso estaba abocado al fracaso desde el día uno. No te puedes enamorar de un facha. Mira si era facha que ni con polvos se volvió rojo”. Según contó, incluso tuvo enfrentamientos con su familia: “Su hermano me dijo una barbaridad a la que tuve que responder con otra todavía más gorda”.

Además, remarcó la importancia de compartir valores, especialmente si se tiene un hijo en común: “Hay ciertas ideas que no. Yo lo de coger al niño y llevarle a los toros como que no”. La entrevista deja claro que Alba Carrillo no está dispuesta a volver a callarse, ni en el amor ni en la vida pública.